Михайлов день 2019: что нельзя делать в праздник

Михайлов день православные славяне отмечают 21 ноября. Этот праздник посвящен имени Архангела Михаила, его также называют Михайлово чудо.

Архангел Михаил – это один из наиболее почитаемых святых у верующих. OBOZREVATEL напомнит своим читателям об истории, традициях и запретах этого праздника.

Михайлов день 2019: история праздника

фото: Nastroy.net

Архангел Михаил считается вождем небесных сил, то есть архистратигом. Он является главным воином в битве добра и зла – он победил сатану.

Празднование Михайлова дня связано с чудом, которое случилось в 4-м веке. Это история о храме, который был построен во имя Архистратига Михаила недалеко от города Иераполя в благодарность за исцеление немой девочки. Вблизи храма протекал целебный источник. Архангел Михаил пришел во сне к отцу девочки и сказал, что если она выпьет воды из источника, то обретет дар речи. Так и произошло. Семья в благодарность святому тут же крестилась и возвела храм в память о чуде.

фото: foma.ru

Само чудо, которое ознаменовало Михайлов день, случилось гораздо позднее: язычники хотели разрушить храм и служившего там проповедника Архиппа. Как гласит предание, неверующие соединили две горные реки в одно русло и направили течение к храму. Но Архипп молился Архистратигу Михаилу, чтобы избежать бедствия.

Молитвы проповедника были услышаны. Архангел Михаил возник в Иераполе и жезлом открыл в горе широкую расщелину, велев водам бурлящего потока устремиться туда. Таким образом храм остался цел и невредим, а язычники предались панике и сбежали. Святой Архипп и другие христиане благодарили Господа и Архистратига Михаила за чудо.

Михайлов день 2019: традиции праздника

фото: pinterest.com

В Михайлов день стоит обращаться к архангелу Михаилу с просьбой о защите от лукавого, темных сил, врагов и просто злых людей. Раньше на Михайлов день 21 ноября устраивали большие гулянья на несколько дней. Это объясняется тем, что вскоре после праздника начинался Рождественский пост, и наши предки торопились наесться досыта.

Также сохранился обычай начинать Михайлов день с утренней службы в церкви. Чтобы не поддаться плохим умыслам, можно провести в молитвах весь день. На Михайлово чудо также можно поставить свечку в храме и обратиться к Архистратигу Михаилу с просьбой.

Михайлов день 2019: что нельзя делать в праздник

фото: "Правмир"

Наши предки считали, что в Михайлов день нельзя работать. Если же пойти против традиций, то считалось, что дел могло навалиться еще больше, чем обычно, или планы вообще могут сорваться.

Также в народе считается, что в Михайлов день каждый человек получает по заслугам, поэтому согрешившие люди могут получить в этот день наказание свыше.

Архангел Михаил. Икона фото: mitsucam.ru

Есть, по повериям, и другие запреты:

– мыть голову – так можно "смыть ум";

– ссориться и даже повышать голос – этот праздник – лучший день для примирения;

– рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся;

– делать работу в корыстных целях – за такое Михаил может наказать;

– отказывать в помощи нуждающимся.

Михайлов день: поговорки и приметы

фото: volynnews.com

С Михайлова дня зима стоит, земля мёрзнет.

Со дня Михаила Архангела зима морозы куёт.

С Архистратига Михаила скот загоняют на зимний корм.

Если Михайло в снегу, то и Пасха в снегу, а нет – то и нет.

Не мудрено, что пиво сварено, а мудрено, что не выпито.

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