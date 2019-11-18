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18 ноября • обновлено в 20:16
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Международный мужской день: яркие поздравления с праздником

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Международный мужской день, он же Всемирный день мужчин, ежегодно отмечается 19 ноября. Этот праздник был придуман с целью привлечь внимание к дискриминации мужчин в современном мире.

Впервые эту дату отметили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Впоследствии традицию праздновать день мужчин подхватили в Австралии и странах Карибского бассейна. В итоге праздник был официально признан ООН и на сегодняшний день отмечается в 60 странах мира. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для мужчин в стихах и прозе.

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день – поздравления в стихах

Поздравляю с днем мужчин,

Знай, что ты такой один —

Самый смелый и умелый,

Все на свете можешь сделать,

Оставайся впредь таким,

Будешь ты непобедим,

И удачлив, и спокоен,

Ты ведь точно всех достойней!

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***

Международный женский день

Нам всем привычен, как мигрень.

А для мужчин положен свой

Международный день мужской,

Когда, забыв про сто забот,

Заряд получишь на весь год

Любви, тепла и ласки.

И день пройдет, как в сказке!

***

Что за праздник в ноябре,

Что за день в календаре?

День мужчин международный

Отмечает вся страна.

Путь же радость, пусть таланты

Не оставят никогда!

Мы мужчин сегодня славим,

Славим крепкое плечо,

Что помочь всегда готовы.

Пожелать хотим еще —

Чтобы добрыми вы были,

Не корили своих дам,

Что бы счастье вы дарили

Как и предок ваш — Адам!

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день – поздравления в прозе

Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.

***

В Международный мужской день от души поздравляю и хочу пожелать крепкой силы и удачи, великолепных идей и отваги, несомненного мужества и блага, успешной деятельности и благородства, честных поступков и искренности, верной любви и бравого геройства.

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***

Хочу поздравить всех мужчин, с международным мужским днем. Хочу сказать много теплых и приятных слов в адрес всей сильной, смелой, отважной, умной и мужественной половины человечества. Желаю везенья, огромных свершений, триумфальных побед и признанной славы. С праздником!

Международный мужской день – открытки

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о еще одном мужском празднике - Дне мужчин, который празднуют в первую субботу ноября.

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Автор
Игорь Никитин Игорь Никитин
Тема
Праздники
Тег
праздник
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