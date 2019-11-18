Международный мужской день: яркие поздравления с праздником

Международный мужской день, он же Всемирный день мужчин, ежегодно отмечается 19 ноября. Этот праздник был придуман с целью привлечь внимание к дискриминации мужчин в современном мире.
Впервые эту дату отметили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Впоследствии традицию праздновать день мужчин подхватили в Австралии и странах Карибского бассейна. В итоге праздник был официально признан ООН и на сегодняшний день отмечается в 60 странах мира. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для мужчин в стихах и прозе.
Международный мужской день
Международный мужской день – поздравления в стихах
Поздравляю с днем мужчин,
Знай, что ты такой один —
Самый смелый и умелый,
Все на свете можешь сделать,
Оставайся впредь таким,
Будешь ты непобедим,
И удачлив, и спокоен,
Ты ведь точно всех достойней!
***
Международный женский день
Нам всем привычен, как мигрень.
А для мужчин положен свой
Международный день мужской,
Когда, забыв про сто забот,
Заряд получишь на весь год
Любви, тепла и ласки.
И день пройдет, как в сказке!
***
Что за праздник в ноябре,
Что за день в календаре?
День мужчин международный
Отмечает вся страна.
Путь же радость, пусть таланты
Не оставят никогда!
Мы мужчин сегодня славим,
Славим крепкое плечо,
Что помочь всегда готовы.
Пожелать хотим еще —
Чтобы добрыми вы были,
Не корили своих дам,
Что бы счастье вы дарили
Как и предок ваш — Адам!
Международный мужской день
Международный мужской день – поздравления в прозе
Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.
***
В Международный мужской день от души поздравляю и хочу пожелать крепкой силы и удачи, великолепных идей и отваги, несомненного мужества и блага, успешной деятельности и благородства, честных поступков и искренности, верной любви и бравого геройства.
***
Хочу поздравить всех мужчин, с международным мужским днем. Хочу сказать много теплых и приятных слов в адрес всей сильной, смелой, отважной, умной и мужественной половины человечества. Желаю везенья, огромных свершений, триумфальных побед и признанной славы. С праздником!
Международный мужской день – открытки
Международный мужской день
Международный мужской день
Международный мужской день
Международный мужской день
Международный мужской день
Международный мужской день
Международный мужской день – видео-поздравления
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о еще одном мужском празднике - Дне мужчин, который празднуют в первую субботу ноября.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.