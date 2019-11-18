Международный мужской день: яркие поздравления с праздником

Международный мужской день, он же Всемирный день мужчин, ежегодно отмечается 19 ноября. Этот праздник был придуман с целью привлечь внимание к дискриминации мужчин в современном мире.

Впервые эту дату отметили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Впоследствии традицию праздновать день мужчин подхватили в Австралии и странах Карибского бассейна. В итоге праздник был официально признан ООН и на сегодняшний день отмечается в 60 странах мира. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для мужчин в стихах и прозе.

Международный мужской день

Международный мужской день – поздравления в стихах

Поздравляю с днем мужчин,

Знай, что ты такой один —

Самый смелый и умелый,

Все на свете можешь сделать,

Оставайся впредь таким,

Будешь ты непобедим,

И удачлив, и спокоен,

Ты ведь точно всех достойней!

***

Международный женский день

Нам всем привычен, как мигрень.

А для мужчин положен свой

Международный день мужской,

Когда, забыв про сто забот,

Заряд получишь на весь год

Любви, тепла и ласки.

И день пройдет, как в сказке!

***

Что за праздник в ноябре,

Что за день в календаре?

День мужчин международный

Отмечает вся страна.

Путь же радость, пусть таланты

Не оставят никогда!

Мы мужчин сегодня славим,

Славим крепкое плечо,

Что помочь всегда готовы.

Пожелать хотим еще —

Чтобы добрыми вы были,

Не корили своих дам,

Что бы счастье вы дарили

Как и предок ваш — Адам!

Международный мужской день

Международный мужской день – поздравления в прозе

Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.

***

В Международный мужской день от души поздравляю и хочу пожелать крепкой силы и удачи, великолепных идей и отваги, несомненного мужества и блага, успешной деятельности и благородства, честных поступков и искренности, верной любви и бравого геройства.

***

Хочу поздравить всех мужчин, с международным мужским днем. Хочу сказать много теплых и приятных слов в адрес всей сильной, смелой, отважной, умной и мужественной половины человечества. Желаю везенья, огромных свершений, триумфальных побед и признанной славы. С праздником!

Международный мужской день – открытки

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день

Международный мужской день – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о еще одном мужском празднике - Дне мужчин, который празднуют в первую субботу ноября.

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