Международный день защиты детей: все о праздниках в первый день лета

Первый день лета начнется с праздника, да еще и не с одного. Так, 1 июня, в Украине и мире будут отмечать Международный день защиты детей и Всемирный день родителей.

OBOZREVATEL собрал информацию об истории основания и традиции празднования этих дат.

1 июня в мире отмечают День защиты детей

Международный день защиты детей

Уже традиционно приход лета ассоциируется с детским днем, который считается одним из самых старых международных праздников. Его история берет начало еще в 1925 году, когда в Женеве проходила международная конференция, на которой поднимался вопрос благосостояния детей.

Кроме того, есть версии, почему праздник приходится именно на первый день лета. Так, известно, что 1 июня 1925 в Сан-Франциско Генконсул Китая организовал фестиваль лодок-драконов для группы детей-сирот.

В День защиты детей проходят различные развлекательные мероприятия

Впрочем, впервые официально День защиты детей провели только в 1959 году. Это произошло после конгресса женщин в Париже в 1949 году, где они провозгласили клятву об обеспечении мира для достижения детского счастья. Впоследствии инициативу поддержала ООН и выделила направление защиты жизни, здоровья и прав детей одним из приоритетов деятельности.

Традиционно в Международный день защиты детей проводят различные развлекательные и культурные мероприятия, концерты и благотворительные акции.

Символ Дня защиты детей

Символика праздника

Международный день защиты детей имеет и свою символику – флаг. На зеленом фоне расположены пять фигурок людей различных цветов вокруг земного шара. Цвет фона означает гармонию и свежесть, фигурки – терпимость и разнообразие, а планета – общий дом.

Праздник семейных ценностей – Всемирный день родителей

Всемирный день родителей

Также в первый день лета во всем мире принято приветствовать родителей. Всемирный день родителей – праздник, призвано в очередной раз напомнить людям о семейных ценностях и о том, что именно из семьи и родителей каждый человек начинает свой жизненный путь.

В отличие от Международного дня защиты детей, День отцов праздник относительно молодой. Его Генеральная Ассамблея ООН провозгласила в октябре 2012 года. Основная цель праздника – распространение и утверждение в обществе семейных ценностей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, сколько дополнительных дней отдыха будет в первый месяц лета.

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