Международный день слепых: история и традиции праздника

В пятницу, 13 ноября, отмечается Международный день слепых. Так, в этот день в 1745 году во Франции родился Валентин Гаюи – знаменитый педагог, который основал в Париже и Санкт-Петербурге первые несколько школ и предприятий для незрячих.

Эта дата по решению ВОЗ послужила для основания Дня слепых, главная цель которого – привлечь внимание к проблемам тех, кто навсегда потерял зрение. Подробнее о празднике читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Международный день слепых – что это за праздник

Международный день слепых (International Day of the Blind) призван привлечь внимание мирового сообщества к тем, кто потерял зрение и попал в трудную жизненную ситуацию.

Так, по данным ВОЗ, в мире насчитывается около 2,2 миллиарда человек с нарушениями зрения, из них 36 миллионов – полностью слепые.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 2,2 миллиарда человек с нарушениями зрения Pixabay

Традиции в День слепых

В День слепых по всему миру проходят мероприятия, целью которых является привлечение внимания к слабовидящим и потерявшим зрение людям, а также создание лучших условий для участия таких людей в жизни общества.

Кто такой Валентин Гаюи

Валентин Гаюи – благотворитель, педагог, создатель первых школ для слепых, автор рельефного алфавита, предшественник Луи Брайля (автора шрифта для незрячих, используемого во всем мире).

В 1784 году в Париже Гаюи на собственные средства и в своем личном доме открыл первую в истории школу для слепых детей "Мастерская трудящихся слепых". Он обучал незрячих при помощи придуманного им шрифта "унциала".

Валентин Гаюи – создатель первых школ для слепых Wikipedia

В 1806 года Валентин Гаюи по приглашению императора Александра I прибыл в Санкт-Петербург, где основал Институт рабочих слепых – первое в России детское учебно-воспитательное заведение.

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