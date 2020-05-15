Международный день семьи: открытки, гифки, трогательные поздравления в прозе и стихах
В пятницу, 15 мая, в Украине и в мире празднуют Международный день семей. Он отмечается ежегодно начиная с 1994 года.
Дата посвящена семье как основной ячейке общества, которая является важным фактором устойчивого развития на всех его уровнях. К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие открытки, видео, стихи и прозу с поздравлениями.
Поздравления с Днем семьи в стихах и прозе
В прекрасный праздник – день семьи
Желаю верности, любви,
Достатка, верности, богатства.
И счастья дни пусть вечно длятся!
***
Сім’я – це радість! Сім’я – це щастя!
Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.
Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.
Тут всі відверті і немає інтриг.
Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,
І дружбу, любов і тепло бережіть! З днем сім’ї!
***
Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.
И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
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Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!
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Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю дбайливо зберігати все те, що ви зуміли створити і побудувати, бажаю в серцях один одного завжди знаходити втіху і натхнення, бажаю залишатися щасливими володарями прекрасного кохання, вірного щастя і теплих посмішок.
День семьи 2020: красивые картинки
С Днем семьи: видео
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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.