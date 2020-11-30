Международный день секса 2020: история, традиции и поздравления с праздником

В понедельник, 30 ноября, отмечается Международный день секса. Этот неофициальный праздник призван привлечь внимание к теме сексуальности и безопасного секса.

В 2007 году он был внесен в международный календарь праздников с подачи ЮНЕСКО, и с тех пор отмечается каждый год во всем мире. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях и истории Дня секса.

Считается, что идея празднования Международного дня секса появилась в форумах. При этом было предложено отмечать праздник в Амстердаме. Так, в столице Нидерландов 30 ноября традиционно организовывают парады и демонстрации с призывом к безопасному сексу. Активисты раздают людям листовки и презервативы, а влюбленные в День секса поздравляют друг друга.

Примечательно, что похожий праздник существовал еще в Древних Греции и Риме, где проводились торжества в честь плодородия и приумножения всей природы.

Праздник в разных странах посвящают вопросам сексуальности и безопасного секса. Кроме того, представительницы древнейшей профессии 30 ноября делают скидки на свои услуги, а сексуальные меньшинства проводят парады и шествия, чтобы показать, что их любовь так же прекрасна, как и традиционная.

Согласно данным многих исследований, люди, которые регулярно занимаются сексом, меньше болеют и живут значительно дольше, чем те, кто не делает этого. Дело в том, что секс укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы, иммунитет, защищает от депрессии, помогает похудеть и улучшает состояние кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL публиковал гороскоп от Анжелы Перл на декабрь 2020 года: кому из знаков зодиака повезет в любви и на работе.