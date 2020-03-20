Международный День счастья 2020: как поздравить с праздником

20 марта в мире принято отмечать Международный день счастья. Праздник официально появился в календаре в 2012 году, после решения ООН поддержать идею ценностей человека.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как принято поздравлять с Днем счастья.
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Когда отмечают Международный день счастья
Генассамблея ООН приняла решение о Дне счастья 28 июня 2012 года. Так организация поддержала инициативу о том, что уровень счастья граждан – важный показатель благосостояния каждой нации. За введение Дня счастья выступили все 193 государства-члена ООН.
Отмечать День счастья решили в День весеннего равноденствия 20 марта, поскольку это традиционный символ прихода весны, знакомый всему человечеству.
Рixabay
Как поздравить c Днем счастья: открытки и стихи
В этот день принято поздравлять с праздником близких, друзей и коллег. Основное пожелание – быть счастливым при любых обстоятельствах и дарить счастье другим.
Ищите счастье в мелочах,
В улыбках, в ясных, светлых днях,
В прекрасных, радостных мгновениях,
В чудесных, сладких сновидениях,
А утром — в кофе ароматном
И в слове добром и приятном,
В случайной важной в жизни встрече,
В огнях, что зажигает вечер,
В объятиях, поцелуях нежных,
В дожде и солнце, вьюгах снежных:
Для счастья сто причин найдет
Лишь тот, что жизни вкус поймет!
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Счастья бесконечного,
Счастья в жизни вечного,
Счастья долгожданного,
Нежного, желанного.
Счастья необъятного,
Теплого, приятного,
Счастья дорогого,
Близкого, родного.
Счастья вам и мира,
И просто быть счастливыми.
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От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А ещё улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!
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День счастья празднует Земля.
Сегодня все вокруг — друзья.
Как хорошо счастливым быть,
Смеяться, жить и не грустить.
Пусть счастье к вам приходит в дом,
Пусть будет всем уютно в нём,
Детей звенят пусть голоса,
Так будьте счастливы всегда!
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать в День весеннего равноденствия.
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