Международный День счастья 2020: как поздравить с праздником

20 марта в мире принято отмечать Международный день счастья. Праздник официально появился в календаре в 2012 году, после решения ООН поддержать идею ценностей человека.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как принято поздравлять с Днем счастья.

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Когда отмечают Международный день счастья

Генассамблея ООН приняла решение о Дне счастья 28 июня 2012 года. Так организация поддержала инициативу о том, что уровень счастья граждан – важный показатель благосостояния каждой нации. За введение Дня счастья выступили все 193 государства-члена ООН.

Отмечать День счастья решили в День весеннего равноденствия 20 марта, поскольку это традиционный символ прихода весны, знакомый всему человечеству.

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Как поздравить c Днем счастья: открытки и стихи

В этот день принято поздравлять с праздником близких, друзей и коллег. Основное пожелание – быть счастливым при любых обстоятельствах и дарить счастье другим.

Ищите счастье в мелочах,

В улыбках, в ясных, светлых днях,

В прекрасных, радостных мгновениях,

В чудесных, сладких сновидениях,

А утром — в кофе ароматном

И в слове добром и приятном,

В случайной важной в жизни встрече,

В огнях, что зажигает вечер,

В объятиях, поцелуях нежных,

В дожде и солнце, вьюгах снежных:

Для счастья сто причин найдет

Лишь тот, что жизни вкус поймет!

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Счастья бесконечного,

Счастья в жизни вечного,

Счастья долгожданного,

Нежного, желанного.

Счастья необъятного,

Теплого, приятного,

Счастья дорогого,

Близкого, родного.

Счастья вам и мира,

И просто быть счастливыми.

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От души с днем счастья поздравляю,

И искренне тебе его желаю.

А ещё улыбок, солнца, доброты,

Море позитива, океан любви.

Всегда лишь белой в жизни полосы,

И пусть исполнятся скорей твои мечты!

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День счастья празднует Земля.

Сегодня все вокруг — друзья.

Как хорошо счастливым быть,

Смеяться, жить и не грустить.

Пусть счастье к вам приходит в дом,

Пусть будет всем уютно в нём,

Детей звенят пусть голоса,

Так будьте счастливы всегда!

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать в День весеннего равноденствия.

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