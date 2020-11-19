Международный день отказа от курения: 5 способов бросить вредную привычку

В четверг, 19 ноября, отмечается Международный день отказа от курения. Этот праздник впервые отметили по инициативе Американского онкологического общества в 1977 году.

С тех пор каждый третий четверг последнего месяца осени посвящается информированию о вреде табака и поддержке тех, кто стремится "завязать" с вредной привычкой. О пяти эффективных способах бросить курить читайте далее в материалеOBOZREVATEL.

Спорт

Физическая активность может сработать как хороший способ завязать с курением. Она вызывает чувство удовольствия на уровне биохимии, а в таком состоянии бросить курить легче и приятнее.

Экстремальное путешествие

Отправьтесь покорять горные вершины или путешествовать по джунглям: жесткие условия путешествия и физические нагрузки помогут быстро забыть о сигаретах Главное – не берите с собой курящих людей.

Физическая активность может сработать как хороший способ бросить курить Pixabay

Иглоукалывание

Этот древний метод терапии хотя официально и не одобрен, но считается эффективным в борьбе с вредной привычкой. В определенные точки на ушах врач вкалывает особые иголки, и влечение к сигаретам пропадает. Как правило, для достижения результата нужно 1-6 сеансов.

"Легкий способ бросить курить", Аллен Карр

Эта популярная книга содержит 44 главы, цель которых – побудить курильщика после прочтения бросить курить. Объем издания на самом деле невелик – с ним легко справится даже нелюбитель литературы.

Напряженный график

По мнению психологов, насыщенный рабочий график помогает курить меньше и даже бросить совсем, поскольку времени на сигареты при бешеном ритме работы не остается. Также полезно работать в компании, которая запрещает курение своим сотрудникам.

Кроме того, людям, которые бросают и снова "срываются", рекомендуется проанализировать причины срыва, чтобы сделать выводы и исправить ошибки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа главная причина заболеваний, вызванных курением.