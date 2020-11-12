Международный день мужчин 2020: когда и как отмечается праздник

Международный день мужчин ежегодно отмечается 19 ноября. Впервые его отпраздновали в Тринидаде и Тобаго в 1999 году, после чего мужской день стал популярен и в других странах.

Праздник приходится на ноябрь – месяц, посвященный мужскому здоровью, когда в мире проходит акция #Movember, или "усопад". Ее цель – увеличить количество случаев ранней диагностики рака простаты, успешного лечения и снизить смертность от этого заболевания. Подробнее о традициях Дня мужчин и #Movember читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Впервые Международный день мужчин (International Men's Day) отметили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Вскоре идею праздника поддержали в Австралии, странах Северной и Южной Америки, Карибского бассейна, Ближнего Востока и Европы. Сегодня День мужчин признан 59 государствами мира, а также ООН и ЮНЕСКО.

Его цель – привлечь внимание к проблемам неравенства полов, гендерной дискриминации, важной роли мужчин в семье и воспитании детей, а также сохранение мужского здоровья.

Как утверждают организаторы праздника, Международный мужской день отличается от Всемирного дня мужчин, который празднуют в первую субботу ноября. Так, 19 ноября не просто поздравляют всех мужчин, а скорее акцентируют внимание на проблемах сильного пола и его здоровье.

В День мужчин принято устраивать различные мероприятия в школах и вузах, тематические семинары, программы на телевидении и радио, шествия, демонстрации, круглые столы и т.п.. Формат мероприятий является индивидуальным и зависит от страны, отмечающей праздник.

Примечательно, что Международный день мужчин выпадает на ноябрь – месяц, посвященный в мире мужскому здоровью и известный как Movember, или "усопад" (с англ. Moustache – усы и november – ноябрь). В рамках этой акции мужчины в разных странах в ноябре отпускают усы и бороды.

Цель #Movember – "изменить лицо мужского здоровья", то есть увеличить количество случаев ранней диагностики рака простаты, успешного лечения и снизить смертность заболевания.

Так, рак простаты считается одним из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин. По данным Национального института рака, в Украине ежегодно фиксируется более 7 тысяч случаев рака предстательной железы, который уносит жизни более 3 тысяч мужчин.

Как подчеркивает Центр общественного здоровья Украины, рак простаты может никак не проявлять себя на ранних стадиях, но при наличии следующих симптомов необходимо обратиться к врачу:

нарушения и расстройства мочеиспускания;

болезненная эякуляция;

примесь крови в моче / сперме;

боль в спине, бедре или тазу, который не проходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог назвал главные ошибки, которые делают мужчины на первом свидании. В числе главных он указал опоздание.