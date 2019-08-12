Международный день молодежи: яркие поздравления в стихах и прозе

Чтобы напомнить о важности молодого поколения в развитии мира и ценностей, о препятствиях и возможностях, которые стоят на их пути, в 1999 году был основан Международный день молодежи (International Youth Day). Во всем мире его отмечают 12 августа.
OBOZREVATEL подготовил информацию о становлении этого праздника и собрал лучшие поздравления с Международным днем молодежи.
Международный день молодежи – история праздника
Этот праздник начали отмечать относительно недавно. Так, он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 54/120) по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз праздник отметили 12 августа 2000 года.
Впервые праздник отметили в 2000 году
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Поздравления с Международным днем молодежи в стихах
Молодежь "гудит" сегодня,
Отмечая праздник свой.
Погуляй и ты на славу,
Если сердцем молодой.
Пусть всегда желание будет
Развиваться и творить.
Я желаю быть счастливым,
Улыбаться и любить.
***
Желаем в День молодежи, красивый,
Чтоб черти тебя бог весть где не носили,
Пусть к лучшим друзьям завлекают дороги,
Мы счастливы видеть тебя на пороге!
***
Вы поколение "пепси" и поп-корна,
Айпишек, асек, "фейсбуков" и "вотсапа",
Цените молодость, рожайте беби-бернов,
Прикола в статус и лихого старта!
***
Возможно все, когда ты молод.
Любое дело по плечу.
Оптимистично ты настроен
И веришь ты в свою звезду.
И это правильно и верно,
И в этом-то победы суть.
Уверенность — сестра успеха,
С ней до конца пройдешь свой путь.
И пусть звезда твоя поможет,
И пусть сил хватит все свершить.
Да, в этом мире все возможно.
И молодым сей мир творить.
***
Пока ты молод телом и душой,
Ты покорить способен все вершины,
И пусть не появляются причины,
Что запрещают быть самим собой!
Твори, безумстствуй, радуйся дождю,
Не бойся в час, когда придёт пора
Промолвить искренне: "Я так тебя люблю!"
Девчонке из соседнего двора.
Здоровье, честь и совесть береги —
Они основа всяческих основ!
И память предков с гордостью храни,
Что к нам дошла из глубины веков!
Поздравления с Днем молодежи
pixabay
Международный день молодежи – поздравления в прозе
***
Поздравляем с днем молодежи! Желаем позитивной жизни. Чтобы свернуть горы, нужно вовсе не горы, а хорошее настроение, жизненная энергия и стимул. Удачи, везения и добра!
***
С Днем молодежи! Желаю всегда оставаться молодыми в душе, чтобы счастьем и смехом светились глаза, чтобы всегда были способны на безрассудные поступки.
Как сообщал OBOZREVATEL в Украине День молодежи в 2019 году отмечали 30 июня.
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