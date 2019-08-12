Международный день молодежи: яркие поздравления в стихах и прозе

Чтобы напомнить о важности молодого поколения в развитии мира и ценностей, о препятствиях и возможностях, которые стоят на их пути, в 1999 году был основан Международный день молодежи (International Youth Day). Во всем мире его отмечают 12 августа.

OBOZREVATEL подготовил информацию о становлении этого праздника и собрал лучшие поздравления с Международным днем молодежи.

Международный день молодежи – история праздника

Этот праздник начали отмечать относительно недавно. Так, он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 54/120) по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз праздник отметили 12 августа 2000 года.

Впервые праздник отметили в 2000 году pixabay

Поздравления с Международным днем молодежи в стихах

Молодежь "гудит" сегодня,

Отмечая праздник свой.

Погуляй и ты на славу,

Если сердцем молодой.

Пусть всегда желание будет

Развиваться и творить.

Я желаю быть счастливым,

Улыбаться и любить.

***

Желаем в День молодежи, красивый,

Чтоб черти тебя бог весть где не носили,

Пусть к лучшим друзьям завлекают дороги,

Мы счастливы видеть тебя на пороге!

***

Вы поколение "пепси" и поп-корна,

Айпишек, асек, "фейсбуков" и "вотсапа",

Цените молодость, рожайте беби-бернов,

Прикола в статус и лихого старта!

***

Возможно все, когда ты молод.

Любое дело по плечу.

Оптимистично ты настроен

И веришь ты в свою звезду.

И это правильно и верно,

И в этом-то победы суть.

Уверенность — сестра успеха,

С ней до конца пройдешь свой путь.

И пусть звезда твоя поможет,

И пусть сил хватит все свершить.

Да, в этом мире все возможно.

И молодым сей мир творить.

***

Пока ты молод телом и душой,

Ты покорить способен все вершины,

И пусть не появляются причины,

Что запрещают быть самим собой!

Твори, безумстствуй, радуйся дождю,

Не бойся в час, когда придёт пора

Промолвить искренне: "Я так тебя люблю!"

Девчонке из соседнего двора.

Здоровье, честь и совесть береги —

Они основа всяческих основ!

И память предков с гордостью храни,

Что к нам дошла из глубины веков!

Поздравления с Днем молодежи pixabay

Международный день молодежи – поздравления в прозе

***

Поздравляем с днем молодежи! Желаем позитивной жизни. Чтобы свернуть горы, нужно вовсе не горы, а хорошее настроение, жизненная энергия и стимул. Удачи, везения и добра!

***

С Днем молодежи! Желаю всегда оставаться молодыми в душе, чтобы счастьем и смехом светились глаза, чтобы всегда были способны на безрассудные поступки.

Как сообщал OBOZREVATEL в Украине День молодежи в 2019 году отмечали 30 июня.

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