Международный день дружбы-2019: оригинальные поздравления и открытки

В вторник, 30 июля, Украина и мир отмечают Международный день дружбы.
Резолюцию о проведении праздника Генеральная Ассамблея ООН приняла в 2011 году. Но несмотря на то, что он относительно молодой, ежегодно к его празднованию присоединяется все больше людей.
Дружба – это прекрасное и одно из важнейших чувств. Ее значимость в жизни очень высока, ведь так приятно иметь рядом человека, с которым можно и посмеяться, и поплакать, и бурно подискутировать, а потом еще и потанцевать. Кто как не настоящие друзья, придут первыми, чтобы разделить радостные моменты и поддержать в проблемах.
Именно поэтому, по случаю праздника, OBOZREVATEL подготовил яркие картинки и поздравления в стихах и прозе, которые станут приятным сюрпризом для верных друзей.
Открытки с Днем дружбы
pixabay
Как поздравить подругу
Желаю удачи, успехов, здоровья,
Пусть жизнь окружает тебя лишь любовью,
Проблемы и беды исчезнут навечно,
А ты будь всегда весела и беспечна.
Любви я желаю, пусть в жизни везет,
Знай, счастье и радость везде тебя ждет!
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Вагончик улыбок,
Удачи охапку.
Счастливою будь
От макушки до пяток.
Здоровья без меры,
Любви бесконечной,
Безудержной, страстной,
Красивой и вечной.
Чтоб шкаф не закрылся –
Немножко одежды.
Чтоб кофе в постели
Был вкусным и свежим.
Тебя от души
С этим днем поздравляю!
Целую, люблю,
Дорожу, обнимаю!
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Хочу сказать спасибо небесам,
За то, что нас с тобой свели когда-то.
За то, что дали дружбу нам.
Для нас обеих это лучшая награда.
И в этот превосходный день,
Ты знаешь, пожелать хочу лишь счастья.
Чтобы цвела ты как сирень
И комплименты получала часто.
И чтобы в личной жизни у тебя,
Как ты захочешь всё сложилось.
И благосклонною была судьба,
Чтоб чудо в жизни у тебя случилось.
Поздравления с Днем дружбы 2019
pixabay
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Как поздравить друга
Верный друг – твоё богатство.
С ним нигде не пропадёшь.
Он всегда тебя поддержит,
С ним ты даже клад найдёшь.
Больше чем твоя поддержка,
Тем становишься сильней.
Самоцвет с названьем "Дружба"
Береги в любой из дней.
Вместе вы непобедимы –
Ты и все твои друзья.
Счастья, радости, здоровья
От души желаю я.
Пусть сопутствует удача
Дружбе, крепкой как гранит.
И сокровище нетленным
Каждый пусть всегда хранит.
Праздник День Дружбы
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Поздравления для друзей
Как парусу ветер нужен.
Как стану гитары – струна.
Как искра – огню, дружба
Для жизни моей нужна!
И ветром ее не сломает.
Не лопнет она, звеня.
Пожарищем в сердце пылает!
Всех с праздником вас, друзья!
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Друзья мои! Спешу поздравить вас,
Желаю с вами никогда не разлучаться,
Как здорово, что дружба есть у нас,
Ведь это значит – есть на свете счастье!
Моим друзьям – покоя и добра,
Моим друзьям – успехов и богатства,
Здоровья, счастья вам, мои друзья,
Давайте никогда не расставаться!
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Если друга верного найдешь,
Ты богач – покруче олигарха!
Ну, а если много есть друзей,
То живешь себе, совсем не зная страха!
Так давайте за друзей поднимем тост!
Чтоб они с годами не терялись,
Чтобы вместе отдыхали и смеялись,
И все время рядом оставались!
День дружбы 30 июля
pixabay
Поздравления с Днем друзей в прозе:
Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те самые люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделят радость и победу, которые не отвернутся от тебя в минуты тяжести и жизненных неурядиц, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые прибавят уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения, и которые всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми!
Открытки с Днем дружбы
pixabay
Сегодня отличный праздник – День друзей! И я хочу поздравить с ним вас, мои хорошие! Спасибо, что вы со мной всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю вам безоблачного настроения, радости и счастья на все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно превосходно!
Поздравления с Днем Дружбы 2019
pixabay
Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, радостное и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.
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