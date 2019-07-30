Международный день дружбы-2019: оригинальные поздравления и открытки

В вторник, 30 июля, Украина и мир отмечают Международный день дружбы.

Резолюцию о проведении праздника Генеральная Ассамблея ООН приняла в 2011 году. Но несмотря на то, что он относительно молодой, ежегодно к его празднованию присоединяется все больше людей.

Дружба – это прекрасное и одно из важнейших чувств. Ее значимость в жизни очень высока, ведь так приятно иметь рядом человека, с которым можно и посмеяться, и поплакать, и бурно подискутировать, а потом еще и потанцевать. Кто как не настоящие друзья, придут первыми, чтобы разделить радостные моменты и поддержать в проблемах.

Именно поэтому, по случаю праздника, OBOZREVATEL подготовил яркие картинки и поздравления в стихах и прозе, которые станут приятным сюрпризом для верных друзей.

Открытки с Днем дружбы pixabay

Как поздравить подругу

Желаю удачи, успехов, здоровья,

Пусть жизнь окружает тебя лишь любовью,

Проблемы и беды исчезнут навечно,

А ты будь всегда весела и беспечна.

Любви я желаю, пусть в жизни везет,

Знай, счастье и радость везде тебя ждет!

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Вагончик улыбок,

Удачи охапку.

Счастливою будь

От макушки до пяток.

Здоровья без меры,

Любви бесконечной,

Безудержной, страстной,

Красивой и вечной.

Чтоб шкаф не закрылся –

Немножко одежды.

Чтоб кофе в постели

Был вкусным и свежим.

Тебя от души

С этим днем поздравляю!

Целую, люблю,

Дорожу, обнимаю!

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Хочу сказать спасибо небесам,

За то, что нас с тобой свели когда-то.

За то, что дали дружбу нам.

Для нас обеих это лучшая награда.

И в этот превосходный день,

Ты знаешь, пожелать хочу лишь счастья.

Чтобы цвела ты как сирень

И комплименты получала часто.

И чтобы в личной жизни у тебя,

Как ты захочешь всё сложилось.

И благосклонною была судьба,

Чтоб чудо в жизни у тебя случилось.

Поздравления с Днем дружбы 2019 pixabay

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Как поздравить друга

Верный друг – твоё богатство.

С ним нигде не пропадёшь.

Он всегда тебя поддержит,

С ним ты даже клад найдёшь.

Больше чем твоя поддержка,

Тем становишься сильней.

Самоцвет с названьем "Дружба"

Береги в любой из дней.

Вместе вы непобедимы –

Ты и все твои друзья.

Счастья, радости, здоровья

От души желаю я.

Пусть сопутствует удача

Дружбе, крепкой как гранит.

И сокровище нетленным

Каждый пусть всегда хранит.

Праздник День Дружбы Google Images

Поздравления для друзей

Как парусу ветер нужен.

Как стану гитары – струна.

Как искра – огню, дружба

Для жизни моей нужна!

И ветром ее не сломает.

Не лопнет она, звеня.

Пожарищем в сердце пылает!

Всех с праздником вас, друзья!

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Друзья мои! Спешу поздравить вас,

Желаю с вами никогда не разлучаться,

Как здорово, что дружба есть у нас,

Ведь это значит – есть на свете счастье!

Моим друзьям – покоя и добра,

Моим друзьям – успехов и богатства,

Здоровья, счастья вам, мои друзья,

Давайте никогда не расставаться!

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Если друга верного найдешь,

Ты богач – покруче олигарха!

Ну, а если много есть друзей,

То живешь себе, совсем не зная страха!

Так давайте за друзей поднимем тост!

Чтоб они с годами не терялись,

Чтобы вместе отдыхали и смеялись,

И все время рядом оставались!

День дружбы 30 июля pixabay

Поздравления с Днем друзей в прозе:

Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те самые люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделят радость и победу, которые не отвернутся от тебя в минуты тяжести и жизненных неурядиц, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые прибавят уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения, и которые всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми!

Открытки с Днем дружбы pixabay

Сегодня отличный праздник – День друзей! И я хочу поздравить с ним вас, мои хорошие! Спасибо, что вы со мной всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю вам безоблачного настроения, радости и счастья на все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно превосходно!

Поздравления с Днем Дружбы 2019 pixabay

Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, радостное и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

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