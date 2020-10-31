Международный день Черного моря: 10 интересных фактов о нем

Международный день Черного моря отмечается ежегодно 31 октября. В этот день в 1996 году Украина, Турция, Грузия, Болгария, Румыния и Россия подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Документ был подписан в Стамбуле после исследований, показавших, что в результате загрязнения за 30 лет в Черном море произошли необратимые изменения экосистемы.

Украина – единственное государство Черноморского бассейна, где национальный план защиты одобрен законодательством. Самые интересные факты о Черном море – далее в материале OBOZREVATEL.

Интересные факты о Черном море

До сих пор нет точной информации о происхождении названия Черного моря. По одной из гипотез, название связано с обозначением сторон света, где "черный" обозначал север, соответственно Черное – северное море. По другой, такое название объясняется тем, что металлические предметы, надолго опущенные вглубь моря, покрывались налетом черного цвета из-за воздействия сероводорода.

Наибольшая глубина Черного моря – 2 тысячи 212 километров Pixabay

Площадь Черного моря относительно невелика – около 422 тысяч квадратных километров.

Наибольшая глубина вод – 2 тысячи 212 километров.

В легенде о золотом руне аргонавты отправлялись за своей добычей именно по Черному морю.

В Черном море обитают акулы – катраны goldrybak.ru

Линия, которая разделяет Европу и Азию, условно проводится по поверхности Черного моря – это установлено Международным географическим обществом.

В Черном море – десять островов. Для сравнения, в Карибском их многие сотни.

В Черном море обитают акулы – катраны. Их средний размер – немного больше 1 метра. Они довольно многочисленны, питаются рыбой, живут стаями. Для человека катраны не опасны: они боятся людей и почти не подходят к берегам.

В Черном море обитает белобрюхий тюлень (тюлень-монах) cretanbeaches.com

Также в Черном море обитают три вида дельфинов и белобрюхий тюлень (тюлень-монах).

Самая опасная рыба в Черном море – морской дракончик. Он защищается от врагов смертельным ядом.

В Черном море почти нет фауны на глубине – вода ниже 150 метров сильно насыщена сероводородом.

Самая опасная рыба в Черном море – морской дракончик Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский ранее заявил, что в Черном море к 2050 году будет больше пластика, чем рыбы, при этом засорение моря начинается с рек.