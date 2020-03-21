Международный день человека с синдромом Дауна: вдохновляющие истории, которые перевернут ваш мир

21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. В этот день по всему миру проходят различные мероприятия, посвященные защите прав людей с синдромом Дауна.

Так, этим пытаются показать, что ограничения в виде 47 хромосом создает вовсе не природа, а общество со своими стереотипами и предубеждениями. В день человека с синдромом Дауна OBOZREVATEL расскажет несколько вдохновляющих историй, которые перевернут ваше представление об этом заболевании.

Маделин Стюарт

Маделин Стюарт instagram.com/madelinesmodelling_

23-летняя Маделин Стюарт из Австралии – первая в мире профессиональная модель с синдромом Дауна. В детстве девочка, как и многие другие люди с этим заболеванием, страдала от лишнего веса, но благодаря танцам и плаванию сумела похудеть на 20 кг.

Врачи убеждали маму Маделин Розанн, что ее дочь ничего не достигнет в жизни, кроме того, они постоянно сталкивались с дискриминацией. Чтобы сделать жизнь дочери насыщенной, мама Маделин организовала фотосессию и выложила фото в Facebook. Фотографии разлетелись по всему миру, и Маделин получила приглашение на Нью-Йоркскую неделю моды.

Анжела Бачиллер

Анжела Бачиллер aciprensa.com

В 2013 году Анжела Бачиллер стала первой в Испании женщиной с синдромом Дауна, избранной в городской совет. 37-летняя Анжела – член мэрии в испанском городе Вальядолид. Чтобы получить эту должность, она много училась и работала, три года она была помощником по административным вопросам в сфере социального обеспечения и семьи.

Богдан Ковальчук

Богдан Ковальчук с мамой fakty.ua

Богдан Ковальчук в 2013 году стал первым в Украине человеком с синдром Дауна, который поступил в университет. Ковальчук стал студентом-заочником Восточноевропейского национального университета в Луцке. У парня отличная память, он изучает английский язык, владеет компьютером.

Как известно, раньше закон не позволял детям с глубоким нарушением интеллекта поступать в вузы, но в 2006 году Кабинет министров принял постановление, согласно которому таким детям было разрешено обучаться дистанционно.

Тим Харрис

Тим Харрис Pinterest

33-летний Тим Харрис – владелец ресторана в штате Нью-Мексико, США. Tim's Place стал первым американским рестораном, принадлежащим человеку с синдромом Дауна. Тим мечтал о собственном ресторане еще с подросткового возраста, для этого он даже поступил в Восточный университет Нью-Мексико, где изучал ресторанное дело. Реализовать мечту Тиму помогла его семья. В 2010 году ресторан Тима открыл двери для первых гостей.

Напомним, по статистике ВОЗ, в мире с синдромом Дауна рождается каждый 700-й младенец. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах и не зависит от образа жизни родителей, их здоровья, привычек или образования.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал,что Богдан Кравчук, первый в Украине человек с синдромом Дауна, который получил высшее образование, закончил Восточноевропейский университет и получил диплом историка. Богдану предложили работу экскурсоводом в Волынском институте последипломного педагогического образования, и он согласился.

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