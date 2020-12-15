Международный день чая: 7 удивительных фактов о напитке

Анна Паскевич Праздники 08:00, 15.12.2020 Обновлено: 09:49, 15.12.2020

Во вторник, 15 декабря, в мире отмечается Международный день чая. Это неофициальный праздник, инициатором которого в 2005 году выступил индийский Центр по образованию и общению.

Цель праздника – привлечь внимание к проблемам работников чайной промышленности, продаже и популяризации чая в мире. Самые интересные факты о напитке читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Интересные факты о чае

  • По китайской легенде, чай в 2737 году до н. э. изобрел император Шэнь-нун, когда в котел с кипятком случайно упали несколько листиков чайного дерева. Отвар получился приятным на вкус и обладал бодрящими свойствами.

  • До середины 19-го века поставщиком чая был исключительно Китай. В нынешнее время он остается лидером производства, лишь немногим ему уступает Индия.

Чайная плантация в Индии
Pixabay

  • Китай – единственная страна, которая производит желтые, белые чаи, улун и пуэр.

  • Чай собирают вручную. Этот труд достаточно кропотливый и монотонный: на изготовление одного килограмма сухого чая нужно собрать четыре килограмма чайных листьев.

  • Всего насчитывается около 1,5 тысячи видов чая.

До середины 19-го века поставщиком чая был исключительно Китай
Pixabay

  • Черный и зеленый чаи получают из листьев одного чайного куста. Зеленый сначала фиксируется паром, около двух дней окисляется, а затем подвергается нагреву. Черный, в свою очередь, отправляют на полную ферментацию на две недели – месяц.

  • В Азии чай используют в качестве специи. В Тибете свежие листья чая добавляют в супы, а в Бирме – в салаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее физики выяснили, почему чай, приготовленный в микроволновке, получается невкусным.

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