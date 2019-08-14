Медовый спас: как привлечь любовь и сделать оберег

В среду, 14 августа, православные христиане отмечают Медовый Спас. Освященные в этот день продукты имеют целебные свойства. Мед и вода помогут укрепить иммунитет на весь год, а букет трав станет надежным оберегом. В народе также знают, что этот день благоприятный для девушек, которые хотят заполучить внимание парней.

OBOZREVATEL собрал обряды, которые проводили на Маковея, чтобы привлечь любовь и защитить себя от злого влияния (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На праздик Маковея можно привлечь в жизнь любовь dpchas.com

После прихода из церкви мать может благословить дочь. Для этого матери нужно взять освященный букет и проговорить следующие слова: "Пусть твоя судьба будет такая красивая, как цветок, и такая счастливая, как ты сейчас, будто пришла с суженым домой".

Цветки и мак после этого нужно положить возле иконы. Такой ритуал оградит от злого влияния и поможет привлечь в свою жизнь любовь.

Освященный на Медовый Спас мак хозяйки хранили для Святой вечери на Рождество, он является обязательным компонентом праздничного блюда – кутьи.

Кроме того, этот мак использовали девушки, которые хотели приворожить парня. Маком нужно обсеять парня трижды, говоря шепотом: "Чтоб ты меня бросил, когда соберешь вокруг себя этот мак".

Женщинам, которые хотят иметь детей, на Медовый Спас нужно умыться колодезной водой и сказать такие слова: "Вспомни, Спас, про всех про нас, пошли кому радость, кому достаток, а мне – дитя. Да будет так! Аминь!"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что категорически запрещено делать на праздник Маковея.

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