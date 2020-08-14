Медовый Спас 2020: сильные молитвы, которые стоит читать в праздник

Православные верующие 14 августа отмечают Медовый Спас – праздник, с которого начинается Успенский пост – строгий пост, посвященный памяти об Успении Пресвятой Богородицы.

В этот день в церквях проходят традиционные богослужения; христиане чествуют память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. К празднику OBOZREVATEL подготовил молитвы, которые стоит читать в Медовый Спас.

Молитвы читаются искренне, с верой. Хорошо прочитать их всей семьей.

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня (фото: pravoslavie.ru)

Молитва Честному Кресту "Да воскреснет Бог"

Эту молитву называют одной из самых сильных, она защищает от зла, беды и опасностей. Ею мы обращаемся к Богу с просьбой защитить нас от темных сил.

Известно, что Иисус Христос после своей смерти на кресте сошел в ад, чтобы вывести оттуда праведников, смертью смерть попрал и победил ад. Потому, если мы сами не в силах преодолеть зло, мы обращаемся к Спасителю, Который спас нас и выкупил нас ценой своей смерти на Кресте.

При чтении молитвы Животворящему Кресту Господню знаменуют себя крестом.

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его все ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй беси силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Молитва Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице

Владыко Господи Святый, в Вышних живый и всевидящим Твоим оком призираяй на всю тварь! Тебе приклоняем выю души и тела, Тебе молимся, Святе святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови вся ны, и прости нам всякое согрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы сокрушенныя души во очищение многих грехов наших, даруй велию Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, яко благословено и препрославлено есть Имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие традиции существуют в Медовый Спас, а также что нельзя делать в этот день.