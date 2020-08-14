Медовый Спас 2020: что обязательно нужно сделать в праздник

В пятницу, 14 августа, православные христиане празднуют Первый Спас (или Медовый Спас, Маковый Спас, Маковея).

Церковь в этот день отмечает Происхождение Честных древ животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицы, а также день памяти святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета и первый день Успенского поста. OBOZREVATEL предлагает узнать, что важно сделать в праздник.

Что нужно сделать в Медовый Спас?

Рекомендуется посетить церковь: по традиции в этот день проводится молебен и Крестный ход. Люди чтят святыни за их чудотворные свойства и многовековую историю.

В Медовый Спас стоит посетить церковь Фото: Pixabay

Считалось, что с этого дня пчелы больше не несут мед. На Маковея пчеловоды доставали из ульев первые медовые соты и святили их в церкви. Верили, что собранный в это время мед является целебным.

Православные верующие обязательно освящают в церкви мед нового урожая перед тем, как его попробовать: это будет запас на год, который поможет во время болезней и зимних морозов.

Также принято святить букеты из красного мака и других цветов и трав: мяты, васильков, чабреца, бархатцев, календулы. Их принято высушивать и хранить, а в случае болезни готовить отвары для купания. Кроме того, принято святить мак нового урожая и другие сезонные овощи и фрукты.

На Маковея в церкви принято святить букеты мака и других цветов и трав Фото: Pixabay

В этот светлый день принято оказывать помощь ближним: стоит обратить внимание на одиноких людей, вдов, пенсионеров и всех, кто нуждается в поддержке.

В Медовый Спас хозяйки готовят блюда из меда и мака. Наши предки верили, что если загадать желание перед тем, как съесть мед, оно обязательно исполнится.

Медовый Спас – это первый день Успенского поста. Поэтому праздничный стол довольно скромный: нельзя есть мясо, молоко, рыбу, яйца и блюда из них. Разрешаются ягоды, фрукты, орехи, мед и булочки с маком. Также хозяйки пекут медовые коржики, пряники и печенья; в народе принято угощать друг друга медом.

В Медовый Спас пчеловоды достают соты из ульев и святят их в церкви Фото: Pixabay

Освященную в церкви головку мака кладут ребенку под подушку: по примете, это защитит его от сглаза.

Медовый Спас называют еще Спас на воде: по поверью, все водоемы в этот праздник очищают душу и тело от грехов и болезней. Поэтому купались сами, а также омывали домашний скот.

Все старые колодцы в этот день чистили, а новые освящали. Люди также шли крестным ходом к водоемам и родникам, где освящали воду.

В Первый Спас в православных храмах проходят праздничные богослужения Фото: Pixabay

В былые времена люди верили, что в Медовый Спас женщинам прощаются все незамоленные грехи. Однако при этом женщина должна сама себя простить, чтобы получить прощение от Бога.

Крещение ребенка на Медовый Спас считается добрым знаком: он будет здоровым и крепким.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что нельзя делать в Медовый Спас, а также о традициях, истории и приметах праздника.