Медовый Спас 2020: что обязательно нужно сделать в праздник

В пятницу, 14 августа, православные христиане празднуют Первый Спас (или Медовый Спас, Маковый Спас, Маковея).

Церковь в этот день отмечает Происхождение Честных древ животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицы, а также день памяти святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета и первый день Успенского поста. OBOZREVATEL предлагает узнать, что важно сделать в праздник.

Рекомендуется посетить церковь: по традиции в этот день проводится молебен и Крестный ход. Люди чтят святыни за их чудотворные свойства и многовековую историю.

Считалось, что с этого дня пчелы больше не несут мед. На Маковея пчеловоды доставали из ульев первые медовые соты и святили их в церкви. Верили, что собранный в это время мед является целебным.

Православные верующие обязательно освящают в церкви мед нового урожая перед тем, как его попробовать: это будет запас на год, который поможет во время болезней и зимних морозов.