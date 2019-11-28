Матвеев день 29 ноября: что нельзя делать в этот день

29 ноября православные верующие отмечают день памяти апостола Матфея. В народе этот праздник получил название Матвеев день.

Святой Матфей был апостолом из числа двенадцати самых близких к Господу учеников. Как отмечать, что можно и нельзя делать в этот день – в материале OBOZREVATEL.

Матвеев день: история

Святой Левий Матфей был одним из особо приближенных учеников Христа. До встречи с Господом Матфей был мытарем, он собирал пошлины, налоги и подати. Затем он принял христианство и стал повсюду следовать за Христом.

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Через 8 лет после казни Иисуса Матфей написал Евангелие. Затем он отправился в странствия, проповедуя Слово Божие. Смерть апостола Матфея была мучительной – его казнили огнем в крепости Апасарос в Римской империи.

Обычаи на Матвеев день

В Матвеев день в народе принято ходить в гости. Люди в честь праздника устраивают застолья с душевными беседами. В это время, как известно, идет Рождественский пост, поэтому подавать на стол можно только дозволенную пищу.

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Если же в Матвеев день в дом пришли нежеланные гости, то сразу после их ухода нужно вытереть все зеркала, вымыть пол и входную дверь. По поверью, это защитит обитателей дома от дурного глаза и других неприятностей.

А если желанный человек все не идет к вам в гости, можно воткнуть булавку в ручку веника и поставить его у входа.

Матвеев день: приметы

В народе считалось, что холод в Матвеев день сулит лютую зиму. И наоборот, теплый дождливый день – теплую и мягкую.

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Сильный ветер в Матвеев день обещает зиму суровую, с частыми вьюгами и метелями.

По поверью, если в направлении сильного ветра бросить горсть крупы, то вскоре он стихнет.

В народе говорили, что выпавший в Матвеев день снег не растает уже до половодья.

Что нельзя делать в Матвеев день

Икона Святой апостол Матфей rozetka.com.ua

В Матвеев день нельзя свистеть, иначе заведутся тараканы. Также нельзя садиться на стол, это к беде. А ходить по дому в одном ботинке и искать другой – значит накликать смерть.

Существует примета, что в Матвеев день ни в коем случае нельзя выходить из дома в одежде наизнанку, иначе весь день будет неудачным.

Еще по одному поверью, в Матвеев день 29 ноября нельзя надевать одежду красного цвета. Также нельзя слишком часто смотреться в зеркало и любоваться собой.

Молитва святому Матфею

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Тропарь

Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому последовав, апостол избранный явился еси и благовестник Евангелия вселенней велегласен. Сего ради чтим честную память твою, Матфее богоглаголиве, моли Милостиваго Бога, да грехов оставление подаст душам нашим.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября начался Рождественский пост – один из четырех многодневных постов в православии. Его еще называют Филиппов пост, поскольку заговенье на него обычно выпадает в Филиппов день 27 ноября.

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