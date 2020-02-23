В 2020 году Масленица в Украине отмечается с 24 февраля до 1 марта. Этот народный праздник, также известный как Колодий, Сыропуст или Творожная неделя, предшествует христианскому Великому посту.
На Масленицу принято угощаться варениками, налистниками и творожными пирогами, а девушкам – гадать на любовь и на суженого. OBOZREVATEL же предлагает ознакомиться с лучшими поздравлениями с Масленицой.
Масленица-2020
Масленица-2020: поздравления в стихах
Праздник солнечный пришел,
Ставим все блины на стол!
Масленицу встретим
С пожеланьем этим:
Счастья близким и родным,
Пусть не будет стол пустым,
Пусть здоровье не оставит,
Сплетник на весь мир не "славит",
Дружба крепнет, не черствеет,
Кошелек не опустеет,
А улыбок хоровод
Вас кружит из года в год!
Пахнет свежими блинами,
Важно самовар гудит,
Семимильными шагами
Масленица к нам спешит.
Закружимся в хороводе,
Пригласим друзей к костру,
Зиму лютую проводим —
Встретим теплую весну!
Пусть же солнышко сияет,
Ликовал чтоб стар и млад.
Пусть друг друга поздравляют
Все, кто Масленице рад!
Масленица-2020
Масленица-2020: поздравления в прозе
Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь - горячей, как свежеиспечённый блинчик, а кошелек - толстым и пузатым, как кувшин с молоком.
***
Поздравляю с Масленицей, с чудесным праздников блинов и громкого веселья, с добрым прощанием и уходом волшебницы-зимы. Желаю, чтобы в жизни было столько радости и достатка, сколько напечёных всеми вместе в этот праздник вкусных блинов, желаю, чтобы любая печаль твоя растопилась, словно масло, чтобы сердце твоё оставило всё плохое в зимних сугробах и устремилось к весеннему счастью.
Масленица-2020: открытки
Масленица-2020
Масленица-2020
Масленица-2020
Масленица-2020
Масленица-2020: видео-поздравления
Ранее OBOZREVATEL, публиковал самые вкусные рецепты блинов к Масленице.
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