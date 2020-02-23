В 2020 году Масленица в Украине отмечается с 24 февраля до 1 марта. Этот народный праздник, также известный как Колодий, Сыропуст или Творожная неделя, предшествует христианскому Великому посту.

На Масленицу принято угощаться варениками, налистниками и творожными пирогами, а девушкам – гадать на любовь и на суженого. OBOZREVATEL же предлагает ознакомиться с лучшими поздравлениями с Масленицой.

Масленица-2020

Масленица-2020: поздравления в стихах

Праздник солнечный пришел,

Ставим все блины на стол!

Масленицу встретим

С пожеланьем этим:

Счастья близким и родным,

Пусть не будет стол пустым,

Пусть здоровье не оставит,

Сплетник на весь мир не "славит",

Дружба крепнет, не черствеет,

Кошелек не опустеет,

А улыбок хоровод

Вас кружит из года в год!

Новости Под Киевом отпразднуют Масленицу по древним традициям

Пахнет свежими блинами,

Важно самовар гудит,

Семимильными шагами

Масленица к нам спешит.

Закружимся в хороводе,

Пригласим друзей к костру,

Зиму лютую проводим —

Встретим теплую весну!

Пусть же солнышко сияет,

Ликовал чтоб стар и млад.

Пусть друг друга поздравляют

Все, кто Масленице рад!

Масленица-2020

Масленица-2020: поздравления в прозе

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь - горячей, как свежеиспечённый блинчик, а кошелек - толстым и пузатым, как кувшин с молоком.

***

Поздравляю с Масленицей, с чудесным праздников блинов и громкого веселья, с добрым прощанием и уходом волшебницы-зимы. Желаю, чтобы в жизни было столько радости и достатка, сколько напечёных всеми вместе в этот праздник вкусных блинов, желаю, чтобы любая печаль твоя растопилась, словно масло, чтобы сердце твоё оставило всё плохое в зимних сугробах и устремилось к весеннему счастью.

Масленица-2020: открытки

Масленица-2020

Масленица-2020

Масленица-2020

Масленица-2020

Масленица-2020: видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL, публиковал самые вкусные рецепты блинов к Масленице.

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