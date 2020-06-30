Мануйло и Савелий: опасные поверья и приметы на 30 июня

Во вторник, 30 июня, отмечается народный праздник Мануйло и Савелий. Церковь в этот день почитает память трех братьев – Мануила, Савела и Исмаила.

В народе день считался нехорошим: по поверью, в это время к домам подходила нечистая сила, чтобы уморить человека. Подробнее о празднике, его истории и традициях рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника

По преданию, братья Мануил, Савел и Исмаил были родом из семьи знатного перса-язычника, а мать их была христианкой. В своей вере она воспитала и сыновей.

Когда братья были уже взрослыми, их отправили посланниками к императору Юлиану в Рим. Приняли братьев хорошо, но когда они отказались принимать участие в языческом празднике, это привело в ярость императора. За отказ отречься от своей веры Мануила, Савела и Исмаила подвергли пыткам, а затем обезглавили.

Святые мученики Мануил, Савел и Исмаил stsl.ru

Мануйло и Савелий: традиции

Издавна на Мануйла и Савелия устраивали ярмарки и народные гуляния, на берегах рек и озер разводили костры, готовили разные блюда из яиц, чтобы куры неслись лучше.

Говорили, что на Мануйла солнце "застаивается", опускаются злые белые туманы. День называли нехорошим: по поверью, к домам в это время подходила нечистая сила, чтобы уморить человека.

От имени Мануйло произошло еще два прозвища – Маниха и Манья. Считалось, что так звали злую старуху и ее дочь, которые ходили в этот день по селам и зазывали людей в леса, а затем отдавали их лешему. Манья же звала девушек к реке за белыми кувшинками, чтобы утащить на дно.

На Мануйла традиционно устраивали гуляния на природе, жгли костры Иллюстративное фото / Pixabay

Что нельзя делать на Мануйла

Считалось, что на Мануйла можно было услышать чей-то голос "Выйди за ворота! Дай мне твоего сна (или огня)". Категорически нельзя было выполнять такие просьбы, чтобы не навлечь мор на двор.

Также в этот день боялись белых коров, которые внезапно появлялись у ворот. Их ни в коем случае нельзя было пускать на двор: считалось, что это нечисть пытается попасть в хлев к другим коровам. Если задуманное у злой силы не удавалось, она портила все молоко.

30 июня считался нехорошим днем, в народе боялись видений Иллюстративное фото / Pixabay

Приметы на 30 июня

На закате небо багровое – погода испортится, а ветер усилится.

Душно на рассвете – день будет ненастным.

Вечером в небе радуга – в последующие дни будет хорошая погода.

Воробьи нахохлились – к сильному дождю.

Много осадков – к снежной зиме.

Красный месяц в ночном небе – к дождю.

Гроза на Мануйла обещает богатый урожай.

Вспышки на небе вдалеке – к хорошей жатве.

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