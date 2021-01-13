Маланка в Украине: история и традиции праздника

В среду, 13 января, в Украине отмечается праздник Маланки, или Щедрый вечер, Васильев вечер (14 января – день памяти Василия Великого).

Церковь в этот день чтит память преподобной Мелании. Праздник издавна отмечали богатыми застольями, щедрованием и переодеванием в различных животных и мифологических персонажей. OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника и рассказывает о его главных традициях.

История преподобной Мелании

С принятием христианства на Руси 13 января стали почитать память преподобной Мелании Младшей – святой, жившей в 4-5 веках. Она была дочерью римского сенатора Валерия Публиколы, но к христианской вере ее привела бабушка, святая Мелания Старшая, которая после смерти мужа раздала все богатство бедным и основала женский монастырь в Иерусалиме.

Против воли девушки, отец выдал ее замуж за юношу из знатной семьи Апиниана. Мелания умоляла мужа жить в непорочности, но он все же настоял на рождении двух детей. Оба ребенка умерли через некоторое время после родов, а сама Мелания заболела, поэтому муж пообещал дать обет целомудрия, если она поправится. Мелания выздоровела, и супруг ее исполнил обет.

Вместе они решили продать все свои огромные богатства и владения и перебраться в Северную Африку. Деньги от продажи имущества преподобная Мелания направила на нужды бедных и больных людей, освобождение рабов, строительство храмов. Всю свою жизнь она посвятила посту, молитве и помощи нуждающимся. Умерла святая в декабре 439 года со словами: "Как угодно было Господу, так и сделалось".

Святая Мелания жила в 4-5 веках Pinterest

Традиции на Маланку

Праздник Маланки украинцы отмечали еще во времена язычества. Согласно древнему мифу, Миланка была дочерью славянского божества Лада, которую однажды похитил злой змей и закрыл в подземном царстве. Но богатырь Василий-Месяц спас девушку, став впоследствии ее мужем.

В украинской народной традиции праздник Маланки объединил дохристианские и христианские, рождественские обычаи. Так, одним из самых известных является вождение козы, когда одного из парней переодевали в Маланку и водили по домам, разыгрывая сценки. Коза в этом случае символизировала умирающее и воскресающее божество, а сам обряд был призван привлечь богатство и хороший урожай.

Вождение козы – один из древних обрядов на Маланку konkurent.ua

На Маланку, 13 января, украинцы также отмечают Щедрый вечер, или Васильев вечер, в канун Старого Нового года и дня памяти святителя Василия Великого.

В праздник принято устраивать богатые застолья и щедровать, а незамужние девушки в старину гадали на судьбу и на суженого, пренебрегая запретом церкви.

Приметы 13 января

Звездное небо – к хорошему урожаю ягод.

Снег – год будет урожайным.

Тепло – к дождливому лету.

Обильный иней на деревьях – к урожаю хлеба и меда.

Метель – к урожаю орехов.

Ночь ясная и звездная – к счастью и здоровью.

Сон 13 января – вещий.

Как сообщалось, ранее были названы десять самых популярных щедривок для детей на украинском языке. Также ранее OBOZREVATEL рассказывал, в какие дни в Украине принято колядовать, щедровать и засевать.