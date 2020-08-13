Маковея 2020 в Украине: что святить в церкви и как собрать букет "маковейчик". vuuzletvukraine.com

По традиции на службу в храм на Медовый спас, который в 2020 году отмечается 14 августа, необходимо взять баночку меда нового урожая, мак и воду.

Об этом сообщил Радио ТРЕК. Освященный мед принято оставлять в церкви как милостыню.

Также 14 августа в Медовый спас освящают букеты-обереги. Их называют маковейчики.

Как собирать букет на Маковея

Этот букет состоит из полевых трав и цветов: калины, подсолнечника, душицы, василька, бархатцев, мяты, донника, колосьев овса, полыни и обязательно маковых головок.

В древности верили, если цветы с такого букета вплести в волосы, они будут оставаться густыми и пышными.

Каждый элемент маковейчики имеет символическое значение.

Полынь - талисман от всякой напасти;

василек – дарит мир всей семье;

подсолнух – воплощает небесное светило;

головки мака – напоминание о Великих мучениках.

Что святить в церкви

Считается, что вода на Медовый спас обладает целебной силой, поэтому на праздник в храмах проходят малое освящение воды. Поэтому на службу в церковь стоит взять баночку с водой, чтобы освятить.

Существует простой рецепт здоровья, связанный с медовым Спасом: после освящения праздничных продуктов, нужно съесть ложку меда и запить тремя глотками освященной воды. Тогда болезни будут не страшны.

Что делать с маковейчики

Выбрасывать освященные маковейчики категорически нельзя, их следует положить возле икон, поскольку эти букетики служат оберегом для хозяев дома.

За образами они хранятся до весны. Наши предки верили в магическую силу такого букета и часто осыпали им собственное жилье, чтобы нечистая сила уходила. Также освященные головки мака клали под подушки детям, чтобы их сон был спокойным.

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