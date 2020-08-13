Маковея 2020 в Украине: что святить в церкви и как собрать букет "маковейчик". vuuzletvukraine.com
По традиции на службу в храм на Медовый спас, который в 2020 году отмечается 14 августа, необходимо взять баночку меда нового урожая, мак и воду.
Об этом сообщил Радио ТРЕК. Освященный мед принято оставлять в церкви как милостыню.
Также 14 августа в Медовый спас освящают букеты-обереги. Их называют маковейчики.
Этот букет состоит из полевых трав и цветов: калины, подсолнечника, душицы, василька, бархатцев, мяты, донника, колосьев овса, полыни и обязательно маковых головок.
В древности верили, если цветы с такого букета вплести в волосы, они будут оставаться густыми и пышными.
Каждый элемент маковейчики имеет символическое значение.
Полынь - талисман от всякой напасти;
василек – дарит мир всей семье;
подсолнух – воплощает небесное светило;
головки мака – напоминание о Великих мучениках.
Считается, что вода на Медовый спас обладает целебной силой, поэтому на праздник в храмах проходят малое освящение воды. Поэтому на службу в церковь стоит взять баночку с водой, чтобы освятить.
Существует простой рецепт здоровья, связанный с медовым Спасом: после освящения праздничных продуктов, нужно съесть ложку меда и запить тремя глотками освященной воды. Тогда болезни будут не страшны.
Выбрасывать освященные маковейчики категорически нельзя, их следует положить возле икон, поскольку эти букетики служат оберегом для хозяев дома.
За образами они хранятся до весны. Наши предки верили в магическую силу такого букета и часто осыпали им собственное жилье, чтобы нечистая сила уходила. Также освященные головки мака клали под подушки детям, чтобы их сон был спокойным.
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