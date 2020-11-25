Любовь зла: Ксения Мишина, Рианна и другие звезды, пострадавшие от домашнего насилия

25 ноября – Всемирный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин. О домашнем насилии часто не говорят в открытую, но тем не менее, с этой проблемой сталкивались и знаменитые женщины.

Как Рианна боролась за свободу в суде, а TAYANNA до сих пор переживает свою боль – читайте в материале OBOZREVATEL.

Три брака подряд для Холли Берри завершились неудачно. Первый муж актрисы – бейсболист Дэвид Джастис, избивал ее из-за патологической ревности. Актриса вспоминала, как ей приходилось прятать синяки.

Второй супруг – Эрик Бене, также во время ссор бил жену. В третьем браке с Оливье Мартинесом она также не обрела семейной идиллии. Мартинес, как подтверждают близкие актрисы, поднимал руку на нее и людей из ближайшего окружения.

Холли Берри и Джарвис, Бене и Мартинес

Эту одиозную историю любви Рианны и Криса Брауна, помнит весь Голливуд! Музыкант регулярно поднимал руку на свою девушку, поговаривают, из-за ревности и банальной профессиональной зависти. В 2009 он и вовсе напал на Рианну, за что получил 180 дней работ и запрет приближаться к бывшей возлюбленной ближе, чем на 50 метров.

Рианна и Крис Браун

С 2016 года имена актера Джонни Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд, прежде всего, связывают с судебными разборками. В 2016 году Херд подала на развод со звездным супругом и заявила, что актер неоднократно поднимал на нее руку и сыпал угрозами, причем – за любую мелочь. Актриса даже опубликовала снимки, на которых запечатлена с синяками на лице.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Актриса Олеся Жураковская, которую зрители помнят по ролям в проектах "Сваты", "Последний янычар" и другим, в молодости также стала жертвой домашнего тирана. Еще в студенчестве Жураковская вышла замуж за мусульманина, который контролировал каждый ее шаг и поднимал руку. Замужем актриса была пять лет, после чего убежала, взяв с собой только кошку.

Олеся Жураковская funart.pro

Звезда "Крепостной" и проекта "Холостячка", Ксения Мишина также по молодости совершила ошибку. Будучи студенткой, она познакомилась со взрослым мужчиной-бизнесменом. От него девушка забеременела, переехала к нему, но после этого его отношение к ней изменилось. По словам Мишиной, он "стал себя отвратительно вести", после чего она решила уйти. Единственный сын – Платон, родился уже после расставания.

Ксения Мишина www.instagram.com/misha.k.ua

Певица TAYANNA рассказала, что со своим первым мужем – Егором, она познакомилась, когда ей было 26, а ему – 18. От этого мужчины она родила сына Даниэля, но любовь это не спасло. Спустя три года брак распался, а певица рассказала о причинах разрыва Маше Ефросининой. По ее словам, супруг неоднократно ей изменял, а кроме того – поднимал руку. Печальная история любви отложила свой отпечаток: звезда до сих пор чувствует себя некомфортно при знакомстве с мужчинами.

TAYANNA politeka.net

В 2010 году исполнительница песни "Мамо", Настя Приходько, вышла замуж за грузина Нурика Кухилаву, а затем в семье родилась дочь Нанна. Брак не был счастливым – супруги часто ссорились и расходились. Спустя восемь лет, Приходько, к тому времени нашедшая счастье во втором браке, рассказала шокирующие подробности. Оказывается, Кухилава изменял ей, неоднократно поднимал на нее руку, а также – на дочь. Именно поэтому певица не подпускает его к ребенку, считая, что звания "отец" он не заслуживает.

Настя Приходько с первым мужем / венчание со вторым супругом

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о других знаменитых женщинах, которые пострадали из-за своих супругов.