Лучшие песни на украинском языке ко Дню матери 2020. Видео
В Украине во второе воскресенье мая традиционно празднуется один из главных семейных праздников – День матери, который в 2020 году выпал на 10 мая. Также этот день отмечают и в множестве других стран мира.
Впервые официальное празднование Дня матери в Украине было введено указом президента в 1999 году, после чего праздник стал одним из самых любимых в стране. В этот день принято не просто готовить подарки для мам, но и окружать их заботой и вниманием.
Так, пока взрослые обеспечивают мам материальными подарками, дети – балуют своих любимых мамочек милыми рисунками, открытками или даже стихами.
Порадовать самого родного человека в мире можно и выучив красивую песню о маме на украинском языке. Если же пение – не ваш конек, просто отправьте маме видео с песней.
OBOZREVATEL собрал самые нежные песни о маме на украинском языке в исполнении звезд прошлого и современных исполнителей.
Квітка Цісик – Рідна мати моя
Ніна та Антоніна Матвієнко – Любій матусі
Назарій Яремчук – Чуєш, мамо
Оксана Білозір – Ніби вчора, рідна мамо
Скрябін – Мам
Тіна Кароль – Материнська любов
ТІК – Для мами
Таісія Повалій – Пісня про матір
Олег Винник — Мати каже правду
Олександр Пономарьов - Мaмi (Я вдома)
Ранее OBOZREVATEL писал, в чем смысл Дня матери и как его празднуют в Украине.