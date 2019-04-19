Лазарева суббота: что нельзя делать, история и традиции

Лазарева суббота в 2019 году выпадает на 20 апреля. Это день перед Вербным воскресеньем, который всегда отмечается в шестую неделю Великого поста.

OBOZREVATEL выяснил историю православного праздника, традиции, а также что нельзя делать. Верующие вспоминают воскрешение брата Марфы и Марии – праведного Лазаря. Это укрепило веру учеников во Спасителя.

История

По Библии, Иисус направлялся в Вифанию, когда по дороге встретил плачущую Марфу, которая утратила брата Лазаря. Она была верующей и сказала Христу, что он "Сын Божий, грядущий в мир".

Иисус давно знал Лазаря и часто бывал у него дома. Он убрал камень, который закрывал пещеру, помолился Отцу Небесному и призвал Лазаря выйти. Новость о воскрешении человека быстро распространилась, и на следующий день Иисуса встречали в Иерусалиме, как царя.

Воскресшего называют "Лазарь Четверодневный" и "друг Божий". После этого события он жил еще 30 лет и служил епископом на Кипре.

Henry Ossawa Tanner, 1896

Традиции

Лазареву субботу празднуют еще с первых веков христианства по всему миру. В этот день священнослужители облачаются в белые одежды и совершают службу по Постной Триоди. Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых знаковых чудес, совершенных Христом на земле. Это символизирует, что Господу подвластно все.

На Руси приносили в храм вербу. Священник освящал ее на вечерней службе. Верба стала символом праздника. В субботу православные выходили на берег и ломали ветки.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

Нельзя выполнять тяжелую работу. Все, что нужно сделать по дому, либо отложить, либо выполнить заранее.

Ругаться, обижаться и отказывать в помощи.

Работать на огороде.

Устраивать бурные застолья – не рекомендуется.

Что можно есть

В Лазареву субботу можно есть рыбную икру, кашу на растительном масле и пить вино.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье, которое неразрывно связано с Лазаревой субботой. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

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