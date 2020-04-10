Лазарева суббота 2020: что нельзя делать в праздник

В субботу перед Вербным воскресеньем отмечается Лазарева суббота, или праздник Входа Господня в Иерусалим.

В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Поскольку Лазарева суббота не имеет фиксированной даты празднования, каждый год она выпадает на разные дни. Когда будет Лазарева суббота в 2020 году, каковы ее история, традиции и запреты, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Лазарева суббота отмечается в субботу перед Вербным воскресеньем

Когда Лазарева суббота в 2020 году

Каждый год Лазарева суббота выпадает на субботу шестой недели Великого поста, который в разные годы приходится на разные даты.

В 2020 году Лазарева суббота отмечается 11 апреля, за день до Вербного воскресенья. Ровно через неделю после него наступает самый важный христианский праздник – Пасха.

Лазарева суббота: история праздника

В Лазареву субботу православная церковь вспоминает чудо воскрешения Иисусом Христом святого Лазаря.

Праведный Лазарь был братом Марии и Марфы, он жил с сестрами недалеко от Иерусалима, в селении Вифания.

Иисус нередко посещал их дом, а Лазаря Спаситель называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда об этом узнал Христос, Он произнес: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий".

Воскрешение Лазаря. Византийская икона wikipedia.org

Лазарь умер за четыре дня до того, как Иисус прибыл в Вифанию. Как сказано в Евангелии, "Иисус прослезился", услышав о смерти Лазаря. Но Сын Божий велел отодвинуть камень от погребальной пещеры, в которой был похоронен святой, и сказал ему: "Лазарь! Иди вон". Умерший Лазарь воскрес и вышел из пещеры.

Весть об удивительном событии быстро разлетелась по Иудее. И на следующий день, когда Иисус въехал в Иерусалим на молодом осле, толпы людей встречали Его как царя, устилая Его путь своими одеждами и пальмовыми ветвями.

А святой Лазарь прожил еще 30 лет после своего воскрешения – он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

Вход в гробницу Лазаря в Вифании wikipedia.org

Лазарева суббота: традиции и приметы

Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых важных, знаковых чудес, сотворенных Спасителем за время Его земного пути, как символ того, что и жизнь, и смерть человека подвластны Богу; и как надежда на воскресение всех умерших, кто веровал в Иисуса и следовал Его заповедям.

Это очень большой церковный праздник. Каждый верующий в этот день должен сходить на богослужение и, по желанию, причаститься.

На службе Лазаревой субботы верующие просят Бога об исцелении от телесных и духовных болезней для себя и близких. Также молятся об исполнении заветного желания.

В праздник нужно стараться быть в радостном настроении, следить за чистотой желаний и помыслов.

Лазарева суббота 2020: верующим в этот день нужно сходить на богослужение Pixabay

В Лазареву субботу по обычаю заготавливают веточки вербы, чтобы на следующий день, в Вербное воскресенье, успеть освятить их на службе в церкви.

И хотя в Лазареву субботу продолжается Великий пост 2020, в этот день разрешается есть икру любой рыбы. Сама рыба остается под запретом, но разрешается уже в Вербное воскресенье.

Также в этот праздник можно садить горох: по народной примете, так он даст вдвое больше урожая.

Лазарева суббота: что нельзя делать в праздник

В Лазареву субботу нельзя:

– выполнять тяжелую работу и работу по дому, стирать, убирать, шить – это большой грех;

– ругаться, злиться и сквернословить – весь негатив возвращается назад с тройной силой;

Лазарева суббота 2020: по обычаю в этот день заготавливают веточки вербы Pixabay

– устраивать шумные гуляния и застолья;

– употреблять алкоголь (разрешается лишь выпить немного церковного вина);

–под запретом остаются продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко, рыба), поскольку продолжается Великий пост;

– по поверью, нельзя топтать крошки еды, упавшие с праздничного стола на пол – это считается дурным знаком;

– рекомендуется отказаться от интимной близости, как и во весь период Великого поста.

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