Кузьма и Демьян: что нельзя делать 14 ноября

В субботу, 14 ноября, православная церковь чтит память чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана и матери их преподобной Феодотии.

В народе праздник известен как Кузьма и Демьян, или Кузьминки осенние. О главных традициях и приметах этого дня читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такие Кузьма и Демьян

Святые братья Косма и Дамиан (в народе Кузьма и Демьян) были врачами, чудотворцами, которые жили в 3-4 веках. Отец их умер рано, а мать, Феодотия, воспитала сыновей в христианской вере. По преданию, за праведную жизнь Бог наделил братьев даром исцелений.

Со своих пациентов святые никогда не брали платы, согласно заповеди Иисуса Христа: "Даром получили, даром давайте". За это их прозвали бессребрениками. Мощи святых, по преданию, также совершили множество чудес.

Святые братья Косма и Дамиан были врачами, чудотворцами, которые жили в 3-4 веках torirem.ru

Традиции в Кузьминки осенние

Святые Кузьма и Демьян почитаются как покровители семейного счастья, а также ремесел, особенно женского рукоделия и кузнечного мастерства.

Также святые считаются покровителями детей, им молятся об успешном обучении.

Святым Косме и Дамиану молятся также при болезнях ног, потере зрения и других недугах.

С осенних Кузьминок женщины начинали прясть шерсть, чтобы затем связать зимние вещи.

14 ноября наши предки отмечали очередные проводы осени.

14 ноября наши предки отмечали очередные проводы осени Pixabay

Что нельзя делать на Кузьминки осенние

Ругаться, сквернословить, говорить и думать плохо о ком-либо. Желательно помириться с близкими, с которыми вы поссорились, и простить все обиды.

14 ноября верующие подают милостыню, однако при этом, согласно суеверию, нельзя смотреть в глаза человеку, которому вы даете деньги, – это дурная примета.

Выливать воду после купания ребенка на улицу – он будет много плакать и беспокойно спать.

Приметы на 14 ноября

Снег пошел – весной будет половодье.

Сон в ночь на 14 ноября – вещий.

Дорога в грязи – морозы не случатся до середины зимы.

Мороз слабый – зима наступит нескоро.

Молитва святым Косме и Дамиану

К вам, святии безсребренницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем мы, недостойнии, преклонше колена, прибегаем и припадающе усердно вопием: не презрите моления нас грешных, немощных, во многая беззакония впадших, и по вся дни и часы согрешающих. Умолите Господа, да прибавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя милости: избавите нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Бога и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры, безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея… Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия: аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите молитвами вашими, да плоды достойны покаяния приносяще, и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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