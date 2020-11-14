Кузьма и Демьян: что нельзя делать 14 ноября

В субботу, 14 ноября, православная церковь чтит память чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана и матери их преподобной Феодотии.

В народе праздник известен как Кузьма и Демьян, или Кузьминки осенние. О главных традициях и приметах этого дня читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Святые братья Косма и Дамиан (в народе Кузьма и Демьян) были врачами, чудотворцами, которые жили в 3-4 веках. Отец их умер рано, а мать, Феодотия, воспитала сыновей в христианской вере. По преданию, за праведную жизнь Бог наделил братьев даром исцелений.

Со своих пациентов святые никогда не брали платы, согласно заповеди Иисуса Христа: "Даром получили, даром давайте". За это их прозвали бессребрениками. Мощи святых, по преданию, также совершили множество чудес.

Святые Кузьма и Демьян почитаются как покровители семейного счастья, а также ремесел, особенно женского рукоделия и кузнечного мастерства.

Также святые считаются покровителями детей, им молятся об успешном обучении.

Святым Косме и Дамиану молятся также при болезнях ног, потере зрения и других недугах.

С осенних Кузьминок женщины начинали прясть шерсть, чтобы затем связать зимние вещи.

14 ноября наши предки отмечали очередные проводы осени.

Ругаться, сквернословить, говорить и думать плохо о ком-либо. Желательно помириться с близкими, с которыми вы поссорились, и простить все обиды.

14 ноября верующие подают милостыню, однако при этом, согласно суеверию, нельзя смотреть в глаза человеку, которому вы даете деньги, – это дурная примета.

Выливать воду после купания ребенка на улицу – он будет много плакать и беспокойно спать.

Снег пошел – весной будет половодье.

Сон в ночь на 14 ноября – вещий.

Дорога в грязи – морозы не случатся до середины зимы.

Мороз слабый – зима наступит нескоро.

К вам, святии безсребренницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем мы, недостойнии, преклонше колена, прибегаем и припадающе усердно вопием: не презрите моления нас грешных, немощных, во многая беззакония впадших, и по вся дни и часы согрешающих. Умолите Господа, да прибавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя милости: избавите нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Бога и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры, безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея… Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия: аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите молитвами вашими, да плоды достойны покаяния приносяще, и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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