Курбан-байрам 2020: история, традиции, красивые поздравления, смс и открытки
В пятницу, 31 июля, начинается Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из главных у мусульман. Дата его празднования меняется из года в год, поскольку зависит от лунного календаря.
OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях праздника, его истории, а также публикует оригинальные поздравления с Курбан-байрам.
Когда празднуется Курбан-байрам
Курбан-байрам начинается на 70-й день после празднования Ураза-Байрам, 10-го числа месяца Зуль-хиджжа (12-й месяц мусульманского лунного календаря) в день окончания Хаджа (паломничества в Мекку) и продолжается три-четыре дня.
История и традиции праздника
В дни Курбан-байрам в долине Мина у Мекки паломники совершают жертвоприношения животных (курбан) в память о том, как по библейскому преданию пророк Авраам (у мусульман Ибрагим), хотел принести в жертву Богу своего сына Исаака (у мусульман Исмаила). Но Бог послал архангела Гавриила (Джабраила) с ягненком и спас Аврааму сына.
В праздник мусульмане читают особую молитву, во время которой каждый должен зарезать животное: овцу, корову или верблюда, а кровь жертвы обязательно должна попасть землю (не камень или асфальт), что считается данью плодородия земли.
Однозначного мнения о том, обязательно ли приносить жертву в Курбан-байрам, нет. Одни считают, что обряд обязателен для каждого совершеннолетнего мусульманина, который живет в данной местности на момент наступления праздника и который может купить животное.
Другие говорят, что обряд не является строго предписанным, поскольку не все имеют возможность его совершить.
Поздравления с Курбан-байрам 2020: смс, открытки, картинки, видео
С праздником Курбан Байрам!
Желаю много счастья вам,
Чистейших помыслов, любви,
По жизни светлого пути.
Каждый день пусть радость шлёт,
Удачным будет целый год.
Пускай Аллах вас сохранит
И дом ваш благом озарит.
***
Курбан Байрам наступил,
Праздник великий и столь долгожданный,
Желаю, чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день был щедрый и богатый.
Гармонии тебе, твоей семье,
Достатка, счастья, процветанья,
Чтоб места не было беде,
И чтоб царило пониманье!
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Прийміть вітання зі святом Курбан Байрам! Світлих вам помислів, міцної віри, кохання, мудрості, щастя, спокою і радості в серці. Нехай Аллах почує молитви, обдарує ваш дім земними і небесними благами і зберігає ваше щастя.
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Курбан Байрам – священный праздник!
Всех поздравляем мусульман,
И пусть Аллах подарит счастье,
Приняв священной жертвы дар.
От дома пусть уйдут несчастья,
Пусть на душе будет светло.
Пусть вам сопутствует удача,
И пусть все будет хорошо.
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В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!
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У свято Курбан-Байрам прошу прийняти найчистіші та найдобріші побажання здоров'я, миру, достатку, радості, гармонії та щастя. Нехай думки в голові, надії в серці і дні в житті стануть ясними, світлими, добрими.
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