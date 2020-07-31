Курбан-байрам 2020: история, традиции, красивые поздравления, смс и открытки

В пятницу, 31 июля, начинается Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из главных у мусульман. Дата его празднования меняется из года в год, поскольку зависит от лунного календаря.

OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях праздника, его истории, а также публикует оригинальные поздравления с Курбан-байрам.

Когда празднуется Курбан-байрам

Курбан-байрам начинается на 70-й день после празднования Ураза-Байрам, 10-го числа месяца Зуль-хиджжа (12-й месяц мусульманского лунного календаря) в день окончания Хаджа (паломничества в Мекку) и продолжается три-четыре дня.

Курбан-байрам в 2020 году начинается 31 июля (фото: Pinterest)

История и традиции праздника

В дни Курбан-байрам в долине Мина у Мекки паломники совершают жертвоприношения животных (курбан) в память о том, как по библейскому преданию пророк Авраам (у мусульман Ибрагим), хотел принести в жертву Богу своего сына Исаака (у мусульман Исмаила). Но Бог послал архангела Гавриила (Джабраила) с ягненком и спас Аврааму сына.

В праздник мусульмане читают особую молитву, во время которой каждый должен зарезать животное: овцу, корову или верблюда, а кровь жертвы обязательно должна попасть землю (не камень или асфальт), что считается данью плодородия земли.

Как поздравить с Курбан-Байрам: открытка (фото: ppu.gov.ua)

Однозначного мнения о том, обязательно ли приносить жертву в Курбан-байрам, нет. Одни считают, что обряд обязателен для каждого совершеннолетнего мусульманина, который живет в данной местности на момент наступления праздника и который может купить животное.

Другие говорят, что обряд не является строго предписанным, поскольку не все имеют возможность его совершить.

Поздравления с Курбан-байрам 2020: смс, открытки, картинки, видео

С праздником Курбан Байрам!

Желаю много счастья вам,

Чистейших помыслов, любви,

По жизни светлого пути.

Каждый день пусть радость шлёт,

Удачным будет целый год.

Пускай Аллах вас сохранит

И дом ваш благом озарит.

***

Курбан Байрам наступил,

Праздник великий и столь долгожданный,

Желаю, чтоб на все хватало сил,

Чтоб каждый день был щедрый и богатый.

Гармонии тебе, твоей семье,

Достатка, счастья, процветанья,

Чтоб места не было беде,

И чтоб царило пониманье!

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Прийміть вітання зі святом Курбан Байрам! Світлих вам помислів, міцної віри, кохання, мудрості, щастя, спокою і радості в серці. Нехай Аллах почує молитви, обдарує ваш дім земними і небесними благами і зберігає ваше щастя.

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Поздравления с праздником Курбан-Байрам (фото: Pinterest)

Курбан Байрам – священный праздник!

Всех поздравляем мусульман,

И пусть Аллах подарит счастье,

Приняв священной жертвы дар.

От дома пусть уйдут несчастья,

Пусть на душе будет светло.

Пусть вам сопутствует удача,

И пусть все будет хорошо.

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В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!

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У свято Курбан-Байрам прошу прийняти найчистіші та найдобріші побажання здоров'я, миру, достатку, радості, гармонії та щастя. Нехай думки в голові, надії в серці і дні в житті стануть ясними, світлими, добрими.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля также отмечается День системного администратора 2020: оригинальные поздравления с праздником.