Купание на Крещение: как правильно нырять в прорубь

19 января православные христиане будут отмечать Крещение Господне. В этот день принято освящать воду, а также купаться в водоемах.
Врачи советуют готовиться к Крещению за несколько месяцев. Поскольку многие не соблюдают этот совет, OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как быстро подготовить свой организм и кому категорически нельзя купаться в проруби.
Amic.ru
Начать подготовку необходимо с контрастного душа: первые несколько минут нужно постоять под теплой водой, а потом постепенно снижать ее температуру. После этого следует закутаться в одеяло и выпить теплый чай. Процедуру нужно повторять 3-4 раза за день, каждый раз удлиняя продолжительность обливания холодной водой.
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В день Крещения необходимо:
Проверить есть ли рядом с прорубью спасатели и сотрудники “скорой”.
Снимать одежду необходимо постепенно, а обувь снять последней.
Намажьте тело питательным кремом или маслом. Это делается для защиты капилляров в верхнем слое кожи.
В воде не стоит находиться дольше 15-20 секунд.
После выхода из проруби нужно быстро начать растираться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячий чай.
Отметим, что ни до погружения, ни сразу после нельзя употреблять алкоголь.
Kolobok.ua
Кому нельзя купаться на Крещение
людям с болезнями сердца и сосудов;
с хроническими заболеваниями мочеполовой, дыхательной систем и носоглотки в состоянии ремиссии;
с температурой выше 37 градусов при любых обстоятельствах;
беременным;
с нарушениями работы эндокринной системы и болезнями щитовидной железы
эпилептикам и людям с судорожными заболеваниями;
с любой болезнью в остром состоянии;
с коньюктивитом или глаукомой;
с туберкулезом;
с сахарным диабетом.
Как ране писал OBOZREVATEL, во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, с небес раздался голос, который сказал "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".
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