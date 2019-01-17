Купание на Крещение: как правильно нырять в прорубь

19 января православные христиане будут отмечать Крещение Господне. В этот день принято освящать воду, а также купаться в водоемах.

Врачи советуют готовиться к Крещению за несколько месяцев. Поскольку многие не соблюдают этот совет, OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как быстро подготовить свой организм и кому категорически нельзя купаться в проруби.

Amic.ru

Начать подготовку необходимо с контрастного душа: первые несколько минут нужно постоять под теплой водой, а потом постепенно снижать ее температуру. После этого следует закутаться в одеяло и выпить теплый чай. Процедуру нужно повторять 3-4 раза за день, каждый раз удлиняя продолжительность обливания холодной водой.

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В день Крещения необходимо:

Проверить есть ли рядом с прорубью спасатели и сотрудники “скорой”.

Снимать одежду необходимо постепенно, а обувь снять последней.

Намажьте тело питательным кремом или маслом. Это делается для защиты капилляров в верхнем слое кожи.

В воде не стоит находиться дольше 15-20 секунд.

После выхода из проруби нужно быстро начать растираться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячий чай.

Отметим, что ни до погружения, ни сразу после нельзя употреблять алкоголь.

Kolobok.ua

Кому нельзя купаться на Крещение

людям с болезнями сердца и сосудов;

с хроническими заболеваниями мочеполовой, дыхательной систем и носоглотки в состоянии ремиссии;

с температурой выше 37 градусов при любых обстоятельствах;

беременным;

с нарушениями работы эндокринной системы и болезнями щитовидной железы

эпилептикам и людям с судорожными заболеваниями;

с любой болезнью в остром состоянии;

с коньюктивитом или глаукомой;

с туберкулезом;

с сахарным диабетом.

Как ране писал OBOZREVATEL, во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, с небес раздался голос, который сказал "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

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