Кто празднует Рождество 25 декабря и почему не стоит называть его католическим

Рождество Христово 25 декабря отмечают католики, часть православных верующих и протестанты, включая лютеран и другие конфессии.

Так, Рождество, которое отмечается в этот день, часто называют католическим, хотя 25 декабря его празднует и основная часть православных церквей.

Это все поместные церкви, кроме Украинской, Русской, Грузинской, Сербской, Польской и Иерусалимской православных церквей, а также афонских монастырей, которые живут по юлианскому календарю и отмечают Рождество 7 января.

Рождество, которое празднуется 25 декабря, часто называют католическим Unsplash

В частности, Константинопольская, Кипрская, Элладская, Александрийская, Болгарская, Антиохийская, Албанская, Румынская православные церкви и Православная церковь Чешских земель и Словакии используют новоюлианский календарь, согласно которому Рождество Христово отмечается 25 декабря.

На самом деле, и православные, и католики отмечают Рождество в один день – 25 декабря. Однако юлианский календарь, по которому традиционно отмечают праздник православные в Украине и других странах, на 13 дней отстает от григорианского, используемого большинством стран мира.

Он был введен Юлием Цезарем еще в 45 году до н.э., но спустя века оказалось, что его система летоисчисления является неточной, поэтому римско-католическая церковь в 1582 году утвердила новый, григорианский календарь.

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