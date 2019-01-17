Крещенский Сочельник 2019: что нельзя делать и когда отмечать

Православные христиане всего мира вечером 18 января празднуют Крещенский Сочельник – это второй Сочельник в 2019 году. В это время принято поститься и ставить на стол "голодную кутью".
OBOZREVATEL расскажет читателю про традиции праздника, а так же о том, что нельзя делать в этот день.
Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение – крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Этот вечер нужен для того, чтобы отдалиться от суеты и подготовиться к таинству.
Крещенский Сочельник
Садиться за стол принято после первой звезды и перед едой надо выпить стакан крещенной воды. На празднование можно подавать только постные блюда. Кутью также нужно готовить постной из риса, пшена или ячменя с изюмом и медом, поэтому ее назвали "Голодная кутья".
Что нельзя делать:
кушать, пока не взойдет первая звезда;
пить спиртное и есть не постные блюда;
ставить на стол четное количество блюд;
ругаться, кричать, сквернословить и думать о плохом;
делать тяжелую работу по дому;
стирать;
плакать.
С вечера 18 января в церквях начинают святить воду, которой потом нужно освятить все углы дома. Также в старину считали, что тот человек, которого в этот день крестят, будет счастлив всю жизнь. Хорошим знаком служило, если в этот день молодые договариваются о свадьбе.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Крещение, 19 января, в Украине вновь похолодает после незначительного потепления.
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