Крещенский Сочельник 2019: что нельзя делать и когда отмечать

Православные христиане всего мира вечером 18 января празднуют Крещенский Сочельник – это второй Сочельник в 2019 году. В это время принято поститься и ставить на стол "голодную кутью".

OBOZREVATEL расскажет читателю про традиции праздника, а так же о том, что нельзя делать в этот день.

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение – крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Этот вечер нужен для того, чтобы отдалиться от суеты и подготовиться к таинству.

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Садиться за стол принято после первой звезды и перед едой надо выпить стакан крещенной воды. На празднование можно подавать только постные блюда. Кутью также нужно готовить постной из риса, пшена или ячменя с изюмом и медом, поэтому ее назвали "Голодная кутья".

Что нельзя делать:

кушать, пока не взойдет первая звезда;

пить спиртное и есть не постные блюда;

ставить на стол четное количество блюд;

ругаться, кричать, сквернословить и думать о плохом;

делать тяжелую работу по дому;

стирать;

плакать.

С вечера 18 января в церквях начинают святить воду, которой потом нужно освятить все углы дома. Также в старину считали, что тот человек, которого в этот день крестят, будет счастлив всю жизнь. Хорошим знаком служило, если в этот день молодые договариваются о свадьбе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Крещение, 19 января, в Украине вновь похолодает после незначительного потепления.

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