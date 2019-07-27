Крещение Руси 2019: история и традиции праздника

День Крещения Киевской Руси в 2019 году приходится на 28 июля и является для Украины историческим и символическим государственным праздником.

Это уже 1031 годовщина знакового события. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать историю происхождения и традиции праздника.

В Украине День Крещения Киевской Руси празднуется с 2008 года на государственном уровне 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Князь Владимир и Крещение Киевской Руси Фреска работы Васнецова в киевском Владимирском соборе

История

988 год считается началом новой эпохи древнерусского государства, которую заложил Владимир Великий. Он был мудрым князем, воспитанным княгиней Ольгой, которая заложила истоки веры в его подсознание.

За два года до крещения в Киев начали массово приезжать посланники от разных народов, которые предлагали Владимиру свою религию. Он, будучи умным правителем, в ответ послал своих людей, чтобы разузнать побольше подробностей и выбрать лучшую для Руси религию. Позже послы расхвалили князю греческую веру.

В 988 году он захватил Корсунь и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну. Императоры дали согласие, выдвинув условие: их сестра должна выйти замуж за единовера. Владимир не колеблясь согласился на требование и принял крещение, получив имя Василий – в честь византийского императора.

Крещение Владимира Фреска работы Васнецова в киевском Владимирском соборе

После церемонии бракосочетания Владимир приказал разгромить языческие капища в Киеве и крестил своих сыновей и бояр. Позже обряд массово прошли "несметное количество людей" в Днепре.

"Крещение Руси" - К. Лебедев Википедия

Традиции

В 1888 впервые в Украине официально отпраздновали Крещение Руси, когда был заложен Владимирский собор. В этот день принято проводить богослужения, собираться на крестный ход. В это дату принято поздравлять с Днем Крещения Руси.

Крестный ход в Киеве - 2019 Вести

В 2008 году указом президента Виктора Ющенко 28 июля официально стало государственным праздником в честь дня памяти равноапостольного князя Владимира. В 2013 году на честь 1025-летие со Дня Крещения Руси провели массовое мероприятие, в котором участвовал президент-беглец Виктор Янукович.

Что нельзя делать 28 июля в День

Церковь не рекомендует заниматься тяжелым физическим трудом: устраивать генеральную уборку, стирать, работать в огороде, шить, вязать.

Нельзя ссориться, обижаться, завидовать, злиться и испытывать другие негативные эмоции. Также нужно воздерживаться от шумных застолий.

Как сообщал OBOZREVATEL, также отдельно 28 июля отмечают другой праздник – День Владимира, который приурочен ко Дню Крещения Киевской Руси.

27 июля, в Киеве прошел Крестный ход в честь 1031-летия крещения, который проводила Украинская православная церковь Московского патриархата.

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