Молитвы на Крещение Господне: на богатство и здоровье

Крещение Господне, которое празднуется 19 января, установлено в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Согласно Библии, именно во время Крещения было засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса Христа.

В этот день принято освящать воду для использования дома, а также купаться в освященной воде – обычно в проруби. Кроме того, в день Крещения Господня люди обращаются к Господу с молитвами и просьбами. OBOZREVATEL расскажет, какие молитвы следует читать на Крещение Господне.

Крещение Господне

Молитва на Крещение Господне

Эту молитву читают перед тем, как окунуться в освященный водоем.

"Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствовавше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе".

Крещение Господне: молитва на богатство

Читать эту молитву можно в любой день, однако именно на Крещение Господне обращение к Иоанну будет иметь особую силу.

"Святителю Божий Иоанне, милостивый защитник сирых и сущих в напастех! К тебе прибегаю и тебе молюся, яко скорому покровителю всех ищущих от Бога утешения в бедах и скорбях: не перестай, молися ко Господу о всех с верою притекающих к тебе! Ты преисполнен быть Христовой любви и благости, явился еси яко чудесныйный чертог добродетеля милосердия и стяжал еси себе имя милостивый: ты был яко река, непрестанно текущая щедрыми милостями и всех жаждущих обильно напояющая. Верую, яко, по переселении от земли на небо, усугубился в тебе дар благодати сея и яко сделался еси неисчерпаемый сосуд всякая благостыни. Сотвори убо твоим ходатайством и заступлением перед Богом всякие утехи, да еси прибегающий к тебе обретают мир и безмятежье: даруй им утешение в печалях временных и пособие в нуждах житейских, всели в них надежду вечного упокоения во Царствии Небесном. В житии твоем на земли ты был еси пристанище всем сущым во всякой беде и нужде, обидимым и недугующим, и ни един от притекавших к тебе и просивших у тебе милости лишен быть твоя благостыни: тожде и ныне, царствуя со Христом Богом на Небеси, яви всем покланяющимся пред честною твоею иконою и молящимся о помощи и заступленьи. Не точию сам ты творил еси милость безпомощным, но и сердца других воздвигл еси ко утешению немощных и к призрению убогих: подвигни убо и ныне сердца верных к заступленью сирых, ко утешению скорбящих и успокоенью неимущих, да не оскудевают в них дары милости, паче же да вселится в них и в дому сем, призревающем страждущих, мир и радость о Душе Святе, во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, во веки веков. Аминь".

Крещение Господне

Крещение Господне: молитва на здоровье

Эту молитву принять читать в день Богоявления, 18 января, в преддверии Крещения Господнего.

"Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с Небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

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