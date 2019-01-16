Крещение Господне: история и традиции праздника

Крещение Господне является одним из главных христианских праздников. Он установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, с небес раздался голос, который сказал "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об истории и традициях этого праздника.

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Крещение Господне: история праздника

Крещение начали праздновать еще при жизни апостолов. Изначально этот праздник отмечали вместе с Рождеством и назывался он Богоявление. Только в IV веке Крещение Господне стало отдельным праздником.

Место, где произошло крещение, точно неизвестно.

Молитвы

Обычаи на Крещение

В день праздника Крещения принято освящать воду, а также окунаться в водоемах и окроплять жилье святой водой. Также в каждом доме оставляли открытыми хотя бы одну форточку или дверь. Это делалось для того, чтобы вся нечисть покинула жилье. Девушки и женщины, чтобы стать еще красивей, 19 января выходили на улицу и умывались снегом.

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Крещенские традиции

Праздник Крещения Господнего начинается еще вечером 18 января. Этот день принято называть Крещенским Сочельником. В этот день принято ходить в церковь, а также обязательно необходимо попросить защиты у Бога. Для этого до захода солнца следует нарисовать по одному кресту мелом над каждым окном и дверью.

Православный календарь

18 января следует придерживаться строго поста: есть в этот день можно только после восхода первой вечерней звезды. Вся еда должна быть постной, а на столе обязательно присутствие кутьи и узвара.

globalist.org.ua

19 января необходимо снова сходить в церковь. После посещения храма следует умыться святой водой. Освящение воды на Крещение происходит в специальной проруби, которую называют "иорданью".

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