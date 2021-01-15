Крещение Господне 2021: как отметить и что нельзя делать в праздник

Во вторник, 19 января, в Украине будут отмечать Крещение Господне. Это один из важнейших праздников для православных, посвященный описанному в Евангелии крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

На Крещение в храмах совершают праздничную службу и освящают воду. О главных традициях и обычаях праздника, его истории, приметах и запретах читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как указано в Евангелии, в 30-летнем возрасте Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение. Иоанн, распознав Мессию, удивился, отметив, что это он должен креститься у Сына Божьего. Но Иисус ответил, что "надлежит нам исполнить всякую правду".

В момент крещения на Спасителя сошел Святой Дух в обличье голубя, а голос с небес сказал: "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!" Затем ведомый Духом Иисус Христос ушел в пустыню, чтобы в уединении, посте и молитве подготовиться к исполнению своей миссии.

В Крещение также отмечают Богоявление – в честь того, что Бог явил Себя в трех Ипостасях: Бог Сын, Святой Дух и Бог Отец. Появление праздника относят еще ко временам жизни 12 апостолов Иисуса Христа.

В канун Крещения отмечается Крещенский сочельник. 18 января в храмах впервые в году освящают воду, а верующие соблюдают строгий пост до конца богослужения.

В само Крещение совершается большая праздничная служба, во время которой воду освящают в реках или других водоемах.

После богослужения в небо отпускают белых голубей в память о явлении Святого Духа и в знак завершения рождественских праздников.

Вся вода в ночь на Крещение считается наделенной целебными свойствами. Девушки 19 января умываются снегом и льдом, чтобы сохранить красоту и молодость.

Воду, освященную в праздник, хранят весь год. Ее пьют натощак с просфорой и молитвой, поят и умывают ею детей во время болезней.

Одна из популярных традиций – купание в Иордани – проруби, специально прорубленной в виде креста к празднику. Согласно древним поверьям, такой обряд помогает очиститься от грехов и укрепиться духовно.

Перед купанием в Иордани следует сходить в церковь и помолиться Богу.

Заниматься работой по дому: уборкой, стиркой, рукоделием.

Ссориться, злиться, обижать окружающих.

Набирать святую воду с дурными помыслами.

Пить алкоголь и есть перед купанием в проруби – чревоугодие и пьянство церковь считает большим грехом.

Купаться в купальнике или белье женщинам – это также грех. Вместо этого стоит надеть закрытую рубашку, лучше всего новую.

Гадать. Церковь выступает категорически против любой магии.

Покреститься 19 января – хорошая примета, которая сулит счастье на всю жизнь.

Снег падает крупными хлопьями, оттепель – к хорошему урожаю.

Ясный день – к неурожайному году.

Сны в ночь на Крещение считаются вещими.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно купаться в проруби на Крещение и не замерзнуть. Так, в частности, делать это там, где нет спасателей и медиков, запрещается.