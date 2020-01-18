Крещение 2020: как защититься от зла в этот день

19 января в Украине отмечается Крещение Господне. Главными обрядами праздника являются освящение воды и крещенские купания, но есть и другие, которым наши предки-славяне уделяли большое значение.

Так, существуют специальные магические ритуалы на Крещение, которые, как верят в народе, помогают защититься от зла, укрепить свое здоровье и благополучие. Подробнее о них расскажет OBOZREVATEL.

dp.informator.ua

Так, отметим, вечер накануне Крещения, 18 января, – Крещенский Сочельник, или Второй Сочельник. В этот день стараются придерживаться тех же обычаев, что и в Рождественский Сочельник: не едят до появления первой звезды, соблюдая строгий пост.

Кроме того, вечер 18 января имеет в народе сакральное значение. Девушки гадали на суженного. Например, у изголовья кровати ставили стакан воды, а наверх стакана клали гребешок. Перед сном нужно было сказать "Суженый-ряженый, приди ко мне, переведи через мосток. Ты мне косу расчешешь, а я тебя – водой напою". Считалось, что таким образом во сне можно увидеть будущего жениха.

А хозяйки накануне Крещения рисуют крестики над дверьми и над окнами, чтобы защитить свой дом от злых сил.

vesti.ua

Также считалось, что сны, увиденные в ночь на Крещение, – всегда вещие. Также в народе верят, что накануне Рождества нельзя выносить из дома ни копейки, чтобы в течение года не испытывать нужды.

В ночь на Крещение также можно просить Высшие силы об исполнении заветного желания. Для этого лучше выйти на улицу, настроиться и точно попросить о том одном, что для вас на данный момент важнее всего. Поблагодарите за все, как за уже свершенное.

А уже 19 января утро праздника начинается с омовения: до рассвета нужно обязательно искупаться и умыться. Раньше считалось, что в это время вся нечисть покидает воду и вода становится святой. Такое купание призвано принести здоровье и благополучие на весь год.

vesti.ua

На само крещенское купание тоже лучше отправиться с рассветом: прийти на речку, где заранее рубили прорубь, воду в которой освящал батюшка, зайти в воду и трижды окунуться с головой, трижды перекрестившись. Таким способом старались изгнать из своего тела всех злых духов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где в Киеве можно окунуться в прорубь.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!