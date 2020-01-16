Главная Новости
16 января • обновлено в 11:13
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Крещение 2020: где в Киеве купаться в проруби

725
Читать материал на украинском

В воскресенье, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. В этот день принято купаться в проруби, поскольку считается, что вода в водоемах в этот день становится целебной.

OBOZREVATEL подготовил для своих читателей подборку из нескольких мест в Киеве, где можно искупаться в проруби на Крещение.

Крещение 2020: где в Киеве купаться в проруби

Tochka.net

Новости
Погода на Крещение: синоптик озвучил аномальный прогноз в Украине

Русановская набережная

На Русановской набережной на Крещение можно окунуться в подготовленную прорубь, туда обычно приезжает много ныряльщиков.

Труханов остров

Любимый остров киевлян будет оборудован для купаний на Крещение. Кроме того, здесь будут дежурить скорая помощь и спасатели.

Озеро Министерка (Редькино)

Одно из любимых озер в Киеве, озеро Министерка (Редькино) расположено в Оболонском районе по улице Богатырской. На Крещение 19 января тут тоже можно будет нырнуть в прорубь.

Голосеевский парк

Крещенские купания будут проходить также и в Голосеевском парке. Искупаться здесь можно в оборудованной купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Пляж "Детский"

На пляже "Детский" на Крещение также сделают прорубь и установят кабинки для переодевания. Здесь также будут дежурить спасатели.

Парк "Радуга"

На пляже озера Радужное тоже состоятся крещенские купания в присутствии врачей и спасателей.

Озеро Тельбин

На озере Тельбин неподалеку от проспекта Павла Тычины 19 января традиционно состоятся крещенские купания.

Парк "Киевская Русь"

В парке "Киевская Русь", помимо традиционных купаний на Крещение, проходят также народные гуляния. 18 и 19 января здесь воспроизведут обряд по правилам Киевской Руси. Вход стоит 190 гривен для взрослого, 150 гривен для студентов и пенсионеров, 80 гривен для школьников.

Набережная Днепра (возле Патриаршего Собора)

Утром в Патриаршем Соборе состоится литургия, а затем в Днепре освятят воду и можно будет окунуться в прорубь.

Парк "Муромец"

Окунуться на Крещение в прорубь можно будет также в парке "Муромец" в спортивно-развлекательном комплексе X-PARK, где пройдет 8-й всеукраинский фестиваль #МоржиFest.

Парк "Феофания"

На территории парка "Феофания" на Крещение оборудуют проруби и места для переодевания. Вход будет платным и обойдется в 30 гривен для взрослого и 10 гривен для ребенка или студента.

Оболонская набережная

На Оболонской набережной купания состоятся возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого, а воду освятит митрополит Киевский.

Пляж "Пуща-Водица"

На пляже "Пуща-Водица" на пруду Горащиха на Крещение 19 января будет обустроена прорубь, здесь будут дежурить медики и спасатели.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно отметить Крещение 19 января и что нельзя делать в праздник.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Крещение" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
Крещение Праздники
Место
Украина Киев
Теги
церковь религия традиции праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги