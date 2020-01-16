Крещение 2020: где в Киеве купаться в проруби

В воскресенье, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. В этот день принято купаться в проруби, поскольку считается, что вода в водоемах в этот день становится целебной.

OBOZREVATEL подготовил для своих читателей подборку из нескольких мест в Киеве, где можно искупаться в проруби на Крещение.

Tochka.net

Русановская набережная

На Русановской набережной на Крещение можно окунуться в подготовленную прорубь, туда обычно приезжает много ныряльщиков.

Труханов остров

Любимый остров киевлян будет оборудован для купаний на Крещение. Кроме того, здесь будут дежурить скорая помощь и спасатели.

Озеро Министерка (Редькино)

Одно из любимых озер в Киеве, озеро Министерка (Редькино) расположено в Оболонском районе по улице Богатырской. На Крещение 19 января тут тоже можно будет нырнуть в прорубь.

Голосеевский парк

Крещенские купания будут проходить также и в Голосеевском парке. Искупаться здесь можно в оборудованной купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Пляж "Детский"

На пляже "Детский" на Крещение также сделают прорубь и установят кабинки для переодевания. Здесь также будут дежурить спасатели.

Парк "Радуга"

На пляже озера Радужное тоже состоятся крещенские купания в присутствии врачей и спасателей.

Озеро Тельбин

На озере Тельбин неподалеку от проспекта Павла Тычины 19 января традиционно состоятся крещенские купания.

Парк "Киевская Русь"

В парке "Киевская Русь", помимо традиционных купаний на Крещение, проходят также народные гуляния. 18 и 19 января здесь воспроизведут обряд по правилам Киевской Руси. Вход стоит 190 гривен для взрослого, 150 гривен для студентов и пенсионеров, 80 гривен для школьников.

Набережная Днепра (возле Патриаршего Собора)

Утром в Патриаршем Соборе состоится литургия, а затем в Днепре освятят воду и можно будет окунуться в прорубь.

Парк "Муромец"

Окунуться на Крещение в прорубь можно будет также в парке "Муромец" в спортивно-развлекательном комплексе X-PARK, где пройдет 8-й всеукраинский фестиваль #МоржиFest.

Парк "Феофания"

На территории парка "Феофания" на Крещение оборудуют проруби и места для переодевания. Вход будет платным и обойдется в 30 гривен для взрослого и 10 гривен для ребенка или студента.

Оболонская набережная

На Оболонской набережной купания состоятся возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого, а воду освятит митрополит Киевский.

Пляж "Пуща-Водица"

На пляже "Пуща-Водица" на пруду Горащиха на Крещение 19 января будет обустроена прорубь, здесь будут дежурить медики и спасатели.

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