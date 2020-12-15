Конкурсы на Новый год для взрослых: 5 способов весело отметить праздник

Если вы встречаете Новый год в компании друзей, веселые конкурсы могут стать одним из лучших способов отметить праздник.

При этом важно учесть интересы и возраст гостей. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных новогодних конкурсов для взрослых.

К елке вызывают двух людей, которым завязывают руки за спиной. Затем им предлагают блюдо с каким-либо фруктом (например, мандарин или банан). Участники должны очистить и съесть фрукт, не прикасаясь к нему руками. Кто выполнил задание быстрее, тот и победил.

Участники конкурса становятся в круг. Задание – передавать друг другу шапку без помощи рук. Тот, кто уронит головной убор, должен попытаться надеть его соседу на голову, при этом также не прикасаясь к нему руками.

В этом конкурсе участвуют до пяти мужчин. Им преподносят тарелку с яйцами, сваренными вкрутую (количество яиц должно быть равным количеству участников). Затем ведущий говорит, что одно из яиц – сырое (на самом деле все вареные) и каждый участник должен взять по одному и по очереди разбить его о свой лоб. Напряжение в игре нарастает с каждым разбитым яйцом.

Многие помнят эту игру из детства. Гости делятся на команды, а затем ведущий шепотом, очень быстро говорит двум участникам от разных команд какую-то фразу. Услышанное передают по цепочке рядом сидящим. В конкурсе побеждает команда, которая в итоге смогла наиболее точно воспроизвести предложение.

Для проведения этого конкурса необходимо скатать из ваты небольшой шарик, имитирующий снежок. Два человека должны дуть на него, пока он не упадет на пол. Участник, у которого упал снежный шарик, считается проигравшим.

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