Когда закончится Рождественский пост: дата

Рождественский пост ежегодно приходится на период с 28 ноября по 6 января включительно. Завершается он праздником Рождества Христова, которое православные отмечают 7 января.

Так, канун Рождества, Святой вечер, в 2021 году выпадает на среду. В этот день верующие придерживаются сухоядения. Разрешаются к употреблению свежие овощи и фрукты, вода, хлеб, соль, мед, сухофрукты и орехи.

С восходом первой звезды в небе к столу подают 12 блюд, начинают традиционно с кутьи. Ужин должен быть безалкогольным и постным – разрешается лишь выпить немного красного вина.

Считается, что ни одно из 12 блюд в Святвечер не должно остаться нетронутым.

Рождественский пост заканчивается праздником Рождества Христова 7 января Pixabay

В Рождество, 7 января, пост для православных верующих заканчивается: после праздничного богослужения семьи собираются за столом, а вместо приветствия принято говорить: "Христос рождается! Славим Его!". Этой трапезой люди разговляются после 40-дневного ограничения в питании – к этому дню хозяйки уже готовят блюда из мяса, яиц и молока.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь питания в Рождественский пост по дням. Пост начался 28 ноября и продлится 40 дней, в течение которых нельзя употреблять продукты животного происхождения.