Когда Вознесение Господне 2020: названа дата

Алина Мельник Праздники 13:04, 14.05.2020 Обновлено: 17:27, 14.05.2020

Большой христианский праздник Вознесение Господне в 2020 году отмечается 28 мая.

Так, Вознесение является переходящим праздником, его дата зависит от даты празднования Пасхи и выпадает на 40-й день после Светлого Христова Воскресения. Это всегда четверг.

Поскольку у православных Пасха в 2020 году праздновалась 19 апреля, следовательно, Вознесение приходится на 28 мая. Католическая церковь будет отмечать Вознесение в 2020 году 21 мая.

Вознесение в 2020 году отмечается 28 мая
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В свою очередь Святая Троица, или Пятидесятница, празднуется у православных в воскресенье спустя 50 дней после Пасхи.

Как известно, в праздник Вознесения Господнего вспоминают восшествие Иисуса Христа на небо и завершение Его земного пути. Праздник был установлен в честь этого события, а также в память обещания о втором пришествии Спасителя.

Символ праздника – преодоление границ между небом и землей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать в Вознесение и как праздновать в 2020 году.

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