Когда Воздвижение Креста Господня 2020: дата и что нельзя делать в праздник

Анна Паскевич Праздники 08:36, 25.09.2020 Обновлено: 09:12, 25.09.2020

В воскресенье, 27 сентября, православные отмечают Воздвижение Креста Господня, или Крестовоздвижение. Это большой праздник, посвященный обретению креста, на котором был распят Иисус Христос, возле горы Голгофы в IV веке.

OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях праздника, его истории и запретах, а также о том, как стоит молиться в этот день.

История праздника

Праздник Воздвижения был установлен в честь обретения Креста Господня в 326 году в Иерусалиме возле горы Голгофы, где был распят Иисус Христос. Святыню нашли мать императора Константина Великого императрица Елена и иерусалимский епископ Макарий.

В результате раскопок была найдена пещера Гроба Господня, а также три креста, гвозди и доска, что была прибита над головой распятого Спасителя. Макарий и Елена твердо верили, что Господь укажет им верный крест. Он был определен тогда, когда исцелилась больная женщина, на которую их возлагали поочередно.

По другому преданию, соприкосновением с этим крестом был воскресен умерший, которого несли по улице для погребения. Отсюда и название – Животворящий Крест.

Животворящий Крест Господень нашли царица Елена и иерусалимский епископ Макарий
pulse-uk.org.uk

Часть Животворящего Древа и гвозди святая Елена привезла в Константинополь. Константин велел возвести величественный храм в честь Воскресения Христова в Иерусалиме. Однако Елена не дожила до освящения храма, она умерла в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года, а следующий день, 14 сентября (по старому стилю), был установлен праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста.

В этот день также вспоминают событие возвращения Креста Господня из персидского плена. Так, в 614 году царь Персии завоевал Иерусалим и разграбил его. Древо Животворящего Креста Господня пребывало у иноземцев 14 лет, а в 628 году император Ираклий победил персов, заключил с ними мир и вернул святыню в Иерусалим.

Название Воздвижение праздник получил потому, что и при обретении, и при возвращении Креста предстоятель поднимал (воздвигал) крест трижды, чтобы народ мог его увидеть.

Праздник Воздвижения был установлен в честь обретения Креста Господня в 326 году
azbyka.ru

Традиции на Воздвижение

  • Воздвижение – один из 12 важнейших праздников в православии. В храмах проходят Всенощное бдение и Божественная Литургия. Верующие благодарят Бога за спасение и просят о здравии для себя и близких.

  • На Воздвижение принято соблюдать строгий пост – нельзя есть мясо, рыбу, молоко, яйца и блюда из них, даже если праздник приходится на воскресенье.

  • В народном календаре Воздвижение Креста Господня приходилось на последнюю встречу осени. В огородах оканчивали уборку, с этого дня начинались "праздники капусты". Так, накануне кочаны убирали с огорода, а затем еще недели две заготавливали овощ на зиму, устраивая капустные вечерки с шутками и байками.

  • 27 сентября верующие всегда надевали крестик – как символ победы добра над злом – и посещали церковь.

Святые Константин и Елена возле Животворящего Креста Господня. Картина В. Сазонова, XIX век
Wikipedia

Что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста Господнего

  • Допускать дурные мысли и слова, ссоры, плохие поступки, – как и во все другие дни.

  • В праздник старались не начинать никаких важных дел: по поверью, все начатое будет бесполезно и безуспешно.

  • Также боялись отправляться в дальний путь. Считалось, что в этот день можно попасть не туда, куда планировал.

  • На Воздвижение запрещалось гулять на природе, отправлять в лес или к водоемам. Говорили, что все пресмыкающиеся в это время особенно активны, поскольку готовятся к зиме и собираются большими группами.

На Воздвижение в храмах проходят Всенощное бдение и Божественная Литургия
blagovestie.dn.ua

Молитвы на Воздвижение Креста Господнего

Молитва первая

Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняем и благоговения даруя мы, и жизнь, и силу, содействие Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.

Молитва вторая

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя – утверждение, христиан всех – упование, царей – держава, верных – прибежище, Ангелов – слава и воспевание, демонов – страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных – посрамление, праведных – услаждение, обремененных – ослаба, обуреваемых – пристанище, заблудших – наставниче, одержимых страстьми – раскаяние, нищих – обогащение, плавающих – кормчий, слабых – сила, во бранех – победа и одоление, сирых – верное покровение, вдов – заступниче, дев – целомудрия охранение, ненадеянных – надежда, недужных – врач и мертвых – воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты – одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь.

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