Когда Великий пост в 2021 году: дата и правила

Великий пост в 2021 году для православных и греко-католиков Украины приходится на период с 15 марта по 1 мая включительно.

Это главный пост в христианстве, цель которого – подготовка к празднованию Светлого Воскресенья Христова. Он был установлен в честь 40-дневного поста Иисуса Христа во время Его пребывания в пустыне.

Начинается Великий пост с Прощеного воскресения: храмы на вечернем богослужении в этот день вспоминают изгнание Адама из рая. А в дни Пасхи в церквях в любое время суток открыты Царские врата и все двери алтаря, что символизирует открытие врат рая для верующих.

Великий пост является строгим. Под запретом – любая пища животного происхождения: мясо, рыба, яйца, молоко и молочные продукты. При этом рыбу разрешается есть только два раза за весь период поста: в Благовещение и Вербное воскресенье.

Беременным и кормящим женщинам, детям, а также тем, кто тяжело работает физически, церковь официально разрешает не поститься. А тому, кто планирует соблюдать пост, рекомендуется подготовиться к нему заранее, исключая запретные продукты из меню постепенно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечаются Пасха и Троица в 2021 году. Так, дата Пятидесятницы зависит от даты Светлого Воскресения Христова: согласно Библии, в этот день Святой Дух сошел на апостолов Иисуса Христа и Деву Марию.