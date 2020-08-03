Когда Успенский пост 2020 в Украине: что нельзя есть и можно ли играть свадьбу

Строгий православный Успенский пост ежегодно приходится на период с 14 по 27 августа и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям подробнее узнать о канонах данного поста и о том, можно ли играть свадьбу в это время.

Успенский пост: история

Успенский пост известен также под названиями Спасовка, или Спасы. Этот пост появился около 1000 года и был установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Спасовка считается таким же строгим постом, как и Великий пост, установленный в честь Пасхи. Начинается он неизменно каждый год 14 августа – в праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (Медовый Спас).

Успенский пост установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (фото: sluzhusveroi.ru)

Заканчивается пост разговением в Успение Пресвятой Богородицы, когда в меню постепенно вводится скоромная пища.

Важно помнить, что Успенский пост, как и любой другой, посвящен не только физическому, но и духовному очищению. Стоит не только отказаться от скоромной пищи, но следить за чистотой помыслов, посвящать больше времени молитве и мыслям о духовной жизни. Также стоит ограничить развлечения и веселье.

В Успенский пост разрешаются к употреблению пища растительного происхождения, в отдельные дни – рыба и немного вина (фото: Pixabay)

Что можно и нельзя есть в Успенский пост?

Во время поста нельзя есть мясо, молоко, яйца и продукты из них, также под запретом сладости, алкоголь.

Церковь рекомендует отказаться от яблок и вина до Второго (Яблочного) Спаса, который отмечается 19 августа. Так, в этот день верующим разрешается есть рыбу и выпить немного вина независимо от дня недели.

После Яблочного Спаса, 19 августа, можно разнообразить меню десертами из яблок и винограда.

В 2020 году Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) приходится на пятницу, поэтому в праздник позволяются рыба и вино, а разговение переносится на следующий день.

Успенский пост: календарь питания по дням

В понедельник, среду и пятницу в пост рекомендуется сухоядение: можно есть растительную пищу, не прошедшую термическую обработку, к примеру, овощи, фрукты, орехи, цукаты. Также можно готовить салаты, заменив растительное масло натертым авокадо.

По вторникам и четвергам разрешается есть вареную пищу без добавления растительного масла. Можно тушить и запекать овощи, готовить каши, овощные супы.

В субботу и воскресенье можно готовить пищу на растительном масле, заправлять им салаты, а также выпить немного сухого вина.

Можно ли играть свадьбу в Успенский пост: во время поста венчания не совершаются (фото: Pixabay)

Можно ли играть свадьбу в Успенский пост?

Многие, кто планирует сочетание браком на лето, интересуются, можно ли играть свадьбу в Успенский пост. Здесь важно учесть, что для церкви свадьба невозможна без венчания, а во время поста это таинство не совершается.

Кроме того, во время поста не рекомендуется устраивать шумные праздники с застольями и развлечениями. В то же время не воспрещается провести скромную и тихую регистрацию брака в ЗАГСе, если ее по каким-либо причинам необходимо провести в это время. Однако праздновать свадьбу придется уже после окончания Успенского поста.

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