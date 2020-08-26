Когда Успение Пресвятой Богородицы 2020: традиции, приметы, что можно и нельзя делать 28 августа

В пятницу, 28 августа, православные верующие отмечают большой христианский праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Эта дата посвящена воспоминанию земной кончины Божией Матери.

OBOZREVATEL рассказывает о традициях праздника, его истории, приметах, а также о том, что нельзя делать в этот день.

Успение Пресвятой Богородицы: история праздника

По церковному преданию, после распятия и Воскресения Иисуса Пресвятая Богородица жила в Иерусалиме, где часто приходила ко Гробу Господню для молитвы, а также посещала другие значимые места, связанные с жизнью Спасителя.

Однажды к Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей весть о том, что через три дня она оставит земную жизнь и отправится на небеса к Сыну. Богородица сообщила новость близким и завещала имущество прислужницам. Она также велела похоронить себя рядом с родителями в Садах Гефсимании. Новость о скором успении Богородицы разошлась по всему Иерусалиму и окрестностям, верующие приходили попрощаться с ней.

Успение Пресвятой Богородицы, 1392 год, оборот Донской иконы Божией Матери Wikipedia

Вскоре в Иерусалиме чудесным образом собрались все апостолы. А в час Успения явился сам Господь. Тогда она поднялась и без всяких телесных страданий предала душу в руки своего Сына и Господа Бога.

Слово "Успение" переводится как смерть или сон перед восшествием на Небеса. Для верующих смерть – это первый шаг ко встрече с Господом. Потому в Успение Пресвятой Богородицы люди не оплакивают смерть Марии, а прославляют ее. Ведь за успением последовало воскрешение, после которого Божья Матерь воссоединилась со своим Сыном.

Традиции на Успение: что можно делать

В праздник верующие посещают Всенощное Бдение в церквях. Если по каким-то причинам не получается попасть на Всенощную, нужно в храме помолиться у иконы Успения Пресвятой Богородицы.

Также возносят общую молитву в кругу семьи дома. Божья Матерь слышит каждого, кто обращается к ней искренне и чистой душой.

Считается, что в Успение Пресвятая Богородица по-особому слышит молитвы. Можно просить здравия и лучшей судьбы для детей и других близких, крепости веры, помощи в прохождении земных соблазнов и искушения. Служители церкви призывают помнить о второй заповеди Сына Божьего о любви к ближним.

В Успение Пресвятой Богородицы стоит всей семьей помолиться Божией Матери Pixabay

Успение Пресвятой Богородицы у наших предков совпадало с концом сезона летних работ в поле, поэтому вечером в честь праздника в селах устраивали большой "успенский" пир с освященными едой и напитками, которые приносились из каждого дома.

По давней традиции, на Успение варят медовуху, собирают грибы, ягоды, орехи, начинают делать заготовки на зиму.

В этот светлый праздник необходимо дарить свет и любовь окружающим, давать милостыню и помогать всем, кто нуждается в помощи.

С окончанием Успенского поста начиналась пора сватовства и свадеб. Считалось, что, если с Успения не найдешь себе пару – до следующего года в девках можно остаться.

По старинному поверью, сватовство на Успение – к вечной любви, которая продлится и на Небесах.

Приметы на 28 августа

На Успение хорошая погода – к прохладному бабьему лету.

Радуга 28 августа – к теплой осени.

Много паутины – зима будет малоснежной и морозной.

Что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы

Работать. Праздник принадлежит к числу двунадесятых – важнейших церковных праздников, поэтому работа дома и в огороде – под запретом.

Ругаться, ссориться, злиться, говорить плохо о ком-либо. Праздник Успения нужно провести тихо мирно, в молитве, категорически нельзя конфликтовать, особенно с родными и близкими.

Согласно суеверию, нельзя стричься молодым девушкам на выданье – чем больше волос сострижено, тем позже девица замуж выйдет.

Еще одна примета гласит, что на Успение нельзя носить неудобную обувь, иначе весь год будут неудачи.

Также нельзя ходить босиком – верили, что это приведет к затяжным болезням.

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