Когда Святки в 2021 году в Украине: дата, традиции и запреты

Святки в 2021 году традиционно начинаются в Святой вечер, после восхода первой звезды 6 января, и завершаются в Крещение Господне, 19 января.

Это веселый 12-дневный праздник, в течение которого нет ни одного постного дня. OBOZREVATEL предлагает узнать о главных традициях и приметах этого периода.

Слово Святки – старославянского происхождения: обозначает оно святые, праздничные дни. Это 12-дневный период от Рождества до Крещения (или, как говорят в народе, – "от звезды и до воды"), в который верующие прославляют Бога.

Отмечать Святки христиане начали еще в шестом веке: в церковных документах тех времен всем верующим предписывалось почитать этот праздник.

С древних времен в Святки проходили народные гуляния, а девушки, несмотря на строгий запрет церкви, гадали на судьбу и на суженого.

В период праздника нет традиционных однодневных постов по средам и пятницам – верующим разрешается к употреблению пища животного происхождения.

Первый день Святок по обычаю старались проводить дома или у родственников. На второй всех детей до года их матери несли в церковь на причащение. А с третьего люди начинали ходить по гостям, отмечая праздник щедрыми застольями и даря друг другу подарки.

Считается, что угощения в Святки должны быть богатыми – к столу подавали кутью, пироги, блины, мед и орехи.

Дети и молодежь колядовали: собирались в вертепы и ходили по домам, исполняя церковные песни и рождественские колядки.

Существовал обычай подкладывать монетку в праздничный пирог: кому она попадется, тому будет везти целый год, говорили в народе.

Завершаются Святки в Крещение Господне традиционным купанием в проруби.

На Рождество морозно – хорошая примета, которая сулит любовь и гармонию семьям.

В Старый Новый год каша удалась рассыпчатой и вкусной – год будет счастливым, подгорела – ее нужно поскорее выбросить, чтобы избежать неприятностей.

Пасмурная и сырая погода на Крещение – к богатому урожаю.

Венчаться.

Бить поклоны ни в храме, ни дома в течение всех Святок.

Трудиться – по возможности следует отказаться от крупных и необязательных работ.

Садиться за угол стола незамужним и неженатым – по поверью, в этом случае они не смогут создать свою семью в будущем.

Ссориться с окружающими.

Шить, вышивать и вязать.

Гадать – церковь выступает категорически против попыток предсказать будущее.

Давать деньги в долг в Старый Новый год – иначе, по примете, весь год человек проведет должником.

Подметать в доме, чтобы, согласно примете, не вымести удачу.

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