Когда страны мира встречают Новый год: точное время

В связи с существованием на Земле часовых поясов Новый год 2021 во все страны мира прийдет поочередно.

Накануне праздника OBOZREVATEL решил напомнить, в какое время каждое из государств отметит начало 2021 года и где в этой последовательности Украина.

Итак, раньше всего – около 12:00 31 декабря по киевскому времени — праздник прийдет на острова Лайн — это группа из 11 коралловых островов и часть территории островного государства Кирибати в Полинезии, самый большой из которых — Остров Рождества (Киритимати).

Одними из первых Новый год встречают также жители острова Чатем, который является частью Новой Зеландии, и островного государства Тонга.

Далее, около 13:00 по Киеву, 2021 год начнется в самой Новой Зеландии и в Антарктиде. А уже в 14:00 по нашему времени праздник придет на Дальний восток России, в частности на Камчатку. После чего встретит его и Австралия – примерно в 14:30-15:00.

Уже около 17:00 по Киеву Новый год придет на Дальний Восток – в Японию, Южную и Северную Корею; в 18:00 – в Китай, а в 19:00 – в Индонезию.

В 20:00 по киевскому времени праздника дождутся в Бангладеше и на Шри-Ланке, в 20:15 — в Непале, а в 20:30 — в Индии.

В Пакистане, Узбекистане, Киргизстане и Туркменистане Новый год начнется, когда в Украине будет 21:00. В 21:30 2021 год встретят в Афганистане, а в 22:00 – в Армении, Азербайджане и Грузии.

И уже через 12 часов после начала 2021 года на островах Кирибати он достигает Украины. Одновременно с нами этот праздник отмечают Греция, Турция, Израиль, Румыния и Финляндия.

Центральной и Западной Европы Новый год достигает уже через час, а Великобритании и Португалии – через два часа после Киева.

Следующие в последовательности – Северная и Южная Америки. Так, в 4:00 1 января по киевскому времени Новый год начнется в Бразилии, а в 5:30 – в Канаду (на самом восточном острове Ньюфаундленд).

В Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве 2021 год наступит в 7:00 по Киеву, а в последнюю очередь – в 13:00 1 января по киевскому времени – он начнется в государстве Самоа.

Отметим также, для того, чтобы привлечь деньги, любовь и удачу в Новом году, стоит выполнить определенные ритуалы и приметы. Считается, что наступающий год Белого Металлического Быка – самое удачное время для новых начинаний. Поэтому OBOZREVATEL собрал различные приметы о том, как правильно встретить этот праздник, чтобы задобрить Быка и стихию Металла. В частности, праздник нужно встретить в кургу семьи, а на стол подавать побольше овощных салатов.

Кроме того, стоит вспомнить традиции празднования Нового года, передающиеся из поколения в поколение, которые могут принести удачу и счастье, такие как: наряжать елку и украшать дом, собираться всей семьей и дарить подарки.

Как сообщал OBOZREVATEL: