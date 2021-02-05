Когда Сретение Господне 2021: дата, традиции и запреты праздника

В понедельник, 15 февраля, православные христиане в Украине будут отмечать Сретение Господне – один из важнейших церковных праздников, посвященный принесению младенца Иисуса Христа в храм Иерусалима на 40-й день после Рождества.

Издавна Сретенье в народном представлении было связано с первой встречей весны. В этот день в храмах принято освящать воду, которую затем используют в лечебных целях. Подробнее о главных традициях, приметах и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Сретение – слово греческого происхождения и в переводе означает "встреча". В православии праздник Сретения посвящен Евангельскому рассказу о том, как Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник принесли маленького Иисуса Христа в Иерусалимский храм.

Там Его встретил праведный Симеон для проведения обряда посвящения. Мария и Иосиф в качестве жертвоприношения отдали горлиц, что было признаком бедности семьи, поскольку богатые по обычаю приносили ягнят.

Взяв дитя на руки, старец Симеон сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

Эти слова впоследствии стали известной молитвой, а сам праведный Симеон считается одним из свидетелей Божественного происхождения Иисуса.

Верующие в Сретение посещают храм и возносят молитвы, прославляющие Спасителя. Церкви 15 февраля проводят традиционные праздничные богослужения.

Считается, что домой из храма следует принести освященные свечу и воду, которые служат защитой от всяких бед.

Святая сретенская вода считается целебной; ее используют при недугах и от "присрета" – недоброго взгляда, сглаза.

В праздник рекомендуется простить все обиды, уделять внимание близким и помогать нуждающимся.

В народе Сретение ассоциировалось с наступлением весны. По приметам в этот день судили о будущей погоде.

После праздника в селах начинали "весенние" дела: людиперегоняли скот, готовились к посеву, белили деревья. Кроме того, устраивались традиционные гулянья.

Стирать, делать уборку.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Ссориться, желать зла кому-либо, сквернословить.

Отправляться в дальнюю дорогу – это считается дурной приметой.

Оттепель – весна будет сырой и холодной.

Метель, звезды ярко светят – к поздней весне.

Солнце проглядывает – проходят последние морозы.

Солнца не видно целый день – морозы будут 24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции был обнаружен храм Афродиты возрастом 2,5 тысячи лет. Раскопки в этом районе начались в 2006 году, а первые артефакты были найдены в 2016-м.