Когда празднуют Рождество в разных странах: даты и сколько выходных

Рождество Христово – один из главных праздников для христиан всего мира. В Украине его празднуют 25 декабря (католики) и 7 января (православные). Эти дни в нашей стране являются государственными выходными.

Так же отмечают праздник в Молдове, Беларуси, Еритрее (Восточная Африка) и Косово. В Грузии, России, Киргизии, Сербии Рождество на государственном уровне празднуют только 7 января.

В некоторых странах в связи с празднованием Рождества отдыхают два дня подряд. В Казахстане официальными выходными являются 6 и 7 января, Великобритании, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах и других странах Европы – 25 и 26 декабря.

Болгария, Латвия, Дания, Литва, Словакия, Эстония, Чехия отмечают праздник три дня: государственными выходными в этих странах являются 24, 25 и 26 декабря.

Как известно, 7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество празднуют Украинская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Польская и Сербская православные церкви, а также украинские грекокатолики.

Константинопольская, Болгарская, Элладская и другие поместные православные церкви отмечают праздник 25 декабря, как и католическая и протестантские церкви.

В свою очередь, Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января. Этот день в Армении является официальным выходным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему православные христиане и католики отмечают Рождество в разные дни. Известно, что официальная дата праздника была установлена в 431 году во время Эфесского собора.